Rüştü Karataş’ın yeniden il başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP lideri ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Doların 10 lira olmasıyla ilgili konuşan Hüseyin Baş, “Dolar olmuş 10 lira. Şu ülkeyi ben yöneteyim doları 1 lira 20 kuruşlardan alayım 10 lira yapayım insan içine çıkamam. Sizi yüzde yüz, yüzde bin fakirleştireyim yüzünüze bakamam, utanırım. Rezalete bakar mısınız, dolar olmuş 10 lira. Bizim çocuklar video yapmış aylar önce diyorum ki, 'Türkiye'de dolar 10 lira olsa kim şaşırır.' Şimdi dolar olmuş 10 lira bir baktım kimse şaşırmamış.” dedi.

“Normal bir ülkede AKP’nin barajı aşıp aşamayacağı konuşulması lazım”

Ekonomiyi bu hale getiren bir parti için konuşulması gerekenin barajı aşıp aşmaması olduğunu ifade eden Baş şunları söyledi; “Bakın bugün ülkede tartışılacak şey önümüzdeki seçimde hükümet partisinin yüzde 50'yi toparlayıp toparlamayacağı olmamalı, eğer biz vatandaşsak, kendi kararlarımızı kendimiz verebiliyorsak konuşacağımız şey şu olmalı: Hükümet bir dahaki seçimde barajı aşabilir mi acaba? Demokrasi ülkelerinde bu konuşulur. Ben bugün hükümeti destekleyen kardeşlerime de söylüyorum; sizin durumunuz iyi, siz kazanıyorsunuz, mutlusunuz, siz ekonomiyi iyi görüyorsunuz ama biz açız kardeşim, bizim durumumuz vahim. Biz kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz, mutfak alış verişimizi yapamıyoruz... Yanlış mı söylüyorum? Bunlardan hangisine içinizden biri 'Ben bunları rahatlıkla yapabiliyorum' der?”

“Daha doların 10 liradan fiyatlandığı tüketime başlamadık”

Bugün piyasadaki fiyatların doların 6, 6.5 lira olduğu dönemin fiyatları olduğunu belirten Hüseyin Baş, “Bakın ben size müjdeyi (!) vereyim. Bu gördüğünüz zamlar hiçbir şey. Daha zamlar yolda geliyor. Şu anda doların 6 lira, 6.5 lira olduğu günlerde piyasada fiyatlanan ürünleri tüketiyoruz. Doların 10 liradan fiyatlandığı tüketime biz daha başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Şeker fabrikaları satıldı bugün şeker bulamıyoruz”

Marketlerde şeker krizi başladığına dair haberleri de değerlendiren BTP lideri Baş AKP iktidarının özelleştirme politikasını eleştirdi.

“Marketlerde şeker krizi başlamış, şeker bulunmuyor.” diyen Baş şöyle devam etti; “Hemen hemen bir ay önce Çorum'dayız. Çorum'un girişinde kocaman bir şeker fabrikası var. Çorumlularla sohbet ederken 'Bu fabrika kimin' dedim, '2018'de özelleştirildi' dediler. Peki daha önce kimindi devletin, devlet kimin, bizim... Sen kimin malını kimseye sormadan özelleştiriyorsun. Bugün şeker krizi yaşıyoruz. Yakında duymaya başlarsınız, ' Zaten şekersiz çay daha sağlıklıdır' sözlerini.” Şimdi sen kalktın her şeyi özelleştirdin. Bunu buradan yetkililere de soruyorum, bu devlet hangi özelleştirmeden kâr etti? Hep zarar etti, niye özelleştirdin? Birini yaptın baktın zarar ediyor, ikisini yaptın baktın zarar ediyor, yahu üçüncüyü yapma! Bütün devlet özelleştirilir mi? Bu kadar borçlu bir ülke haline getirilir mi?

“İşgal altında olduğumuzun farkında değiliz”

Osmanlı topraklarının resmi işgal gerekçesinin borçlar olduğuna da dikkati çeken BTP lideri şu anda da aynı tablonun yaşandığını belirtti.

Baş, “Niye Osmanlı toprağı işgal edildi? Osmanlı borçlana borçlana, Duyun-i Umumiye ile devlet öyle bir hale geldi ki, savaşı kaybetti fakat bu devletlerin Osmanlı'dan alacakları vardı. Bu işgallerin sebebi Osmanlının borçları. İstanbul işgal edildiğinde Türk milleti bunun farkında bile değildi. Şimdi de aynısını yaşıyoruz mali krizde. Osmanlı'da borçlar yüzünden topraklar işgal edildi, bugün başka bir şey mi yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Gayri Safi Milli Hasılası'nın bilmem kaç katı kadar borcu var. Ne yaptılar kurtuluş olarak? Özelleştir babam özelleştir. Niye? Kapitalist mantık bunu söylüyor.”

“Özelleştirilen her bir firmayı devlet yönetimine geri alacağız”

Özelleştirilen tüm kurumları BTP iktidarında geri alacaklarını ifade eden Hüseyin Baş, “Bakın Milli Ekonomi Modeli önümüzde. Bugün biz özelleştirilen her bir firmayı devlet yönetimine geri alacağız. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bakın bunu hiçbir siyasi size söylemez, Bağımsız Türkiye Partisi özelleştirilen bütün devlet ve millet servetlerini geri alacaktır. Bunun yanında bize zormuş gibi gösterilen bütün üretimleri BTP olarak biz gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin altın madenleri neden Kanadalılara gidiyor?

Türkiye’nin madenlerinin yabancılara verildiğine de dikkat çeken BTP lideri, Kayseri’deki altın madenlerinin neden Kanadalı firmalara gittiğini sordu.

Baş, “Biz neredeyiz Kayseri'de. Kayseri'de Himmetdede ve Develi'de altın madeni işletiliyor. Peki bu altın kimin, devletin. Devlet de bizim olduğuna göre buradan her yıl milyarlarca dolar altın neden Kanadalı firmalara akıyor? Bunu hiç sordu mu Kayserili? Hiç sormadı, niye?” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)