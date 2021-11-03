BTP’den flaş bir çıkış daha…

Son dönemde Atatürk’le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Bağımsız Türkiye Partisi’nden dikkat çekici bir çıkış daha geldi.

BTP, 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mevlid okutmak için İstanbul Valiliği’ne başvurdu.

İstanbul Valiliği'ne dilekçe sunan BTP İstanbul İl Başkanlığı, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde mevlidi şerif programı için izin başvurusu yaptı.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsı namazına müteakip Ayasofya Camii'nde Mevlidi Şerif programı yapmak istiyoruz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz."

Baş: Umarım izin verirler

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş flaş girişimi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Hüseyin Baş mesajında, "Bugün İstanbul Valiliği'ne 10 Kasım'da Ayasofya Camii'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verirler." ifadelerine yer verdi.

Atatürk'ün yazdırdığı hutbeleri okutacağız

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş son olarak partisinin Kocaeli il kongresinde Cumhuriyet bayramına denk gelen cuma gününde hutbelerde Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirmişti.

Hüseyin Baş konuşmasında "Biz Prof. Dr. Haydar Baş’ın Hoş Geldin Atatürk kitabını açıp okuduğumuzda, Atatürk’ün yazdırdığı 52 tane hutbeyi görüyoruz. Bir yılda 52 tane Cuma var. Atatürk her Cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkanımıza, ‘Senin Cuma hutbelerin Atatürk’ün yazdırdığı hutbelerin dışına çıkamaz’ diyeceğiz." ifadelerini kullanmış, bu açıklama büyük yankı bulmuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)