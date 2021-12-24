banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
11.61
STERLİN
15.49
EURO
13.10
2021 Yılı Her Konuda Halkı Üzdü
Son Dakika
2021 Yılı Her Konuda Halkı...
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet
Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din istismarı, dünya barışına engel
İmamoğlu’ndan ‘din istismarı’ uyarısı: Din...
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun
Son Dakika
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir...

BTP’den Diyanet’e resmi soru...

Faizsiz faiz sistemi haram mı, helal mi?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 15:20
BTP’den Diyanet’e resmi soru...
banner171

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nden el edilecek  gelirin helal olup olmadığını resmi yazıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na sordu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın soru dilekçesi parti yetkilileri tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sunuldu.

Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında ilan ettiği yeni sistem hakkında verilen bilgi ile başlayan dilekçenin sonunda, “Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?” sorusu soruldu.

İşte BTP liderinin dilekçesi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na verdiği dilekçe şu şekilde;

“21 Aralık 2021 tarihinde Hazine Maliye Bakanlığı’nca yapılan açıklamada; “Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü devreye alınmıştır. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.” şeklinde Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi duyurulmuştur.

Yukarıda anlatılan Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çarpılanı geç sayın bakanım, çarpan kim?
Çarpılanı geç sayın bakanım, çarpan kim?
BTP’den Diyanet’e nas ve faiz sorusu..
BTP’den Diyanet’e nas ve faiz sorusu..
Devadan Bakan Soyluya Soru
Devadan Bakan Soyluya Soru
"Piyasaya 40-50 milyar dolarlık döviz girişi yapıldı, bunu sadece 1 kişi yapabilir"
"Piyasaya 40-50 milyar dolarlık döviz girişi yapıldı, bunu sadece 1 kişi yapabilir"
“Ekonomik işgal mutfağımıza kadar geldi”
“Ekonomik işgal mutfağımıza kadar geldi”

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169