BTP’den Diyanet’e resmi soru...

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nden el edilecek gelirin helal olup olmadığını resmi yazıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na sordu.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın soru dilekçesi parti yetkilileri tarafından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na sunuldu.

Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında ilan ettiği yeni sistem hakkında verilen bilgi ile başlayan dilekçenin sonunda, “Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?” sorusu soruldu.

İşte BTP liderinin dilekçesi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’na verdiği dilekçe şu şekilde;

“21 Aralık 2021 tarihinde Hazine Maliye Bakanlığı’nca yapılan açıklamada; “Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü devreye alınmıştır. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.” şeklinde Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi duyurulmuştur.

Yukarıda anlatılan Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)