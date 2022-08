BTP Lideri Hüseyin Baş'tan Çarpıcı Açıklamalar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş TELE 1 kanalında Burçin Atılgan’ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu.

Din üzerinden siyaset yapanların sürekli Atatürk’ü hedef aldığını ifade eden Hüseyin Baş, “Atatürk bu millete gerçek İslam’ı öğretti” dedi.

“Osmanlı’da nüfusun yüzde 80’inin yaşadığı köylerin yüzde 75’inde cami olmadığını ifade eden Hüseyin Baş, “bu insanlara saltanatı din diye öğrettiler” dedi ve şöyle devam etti; “Atatürk gerçek İslam’ı bu insanlara öğretti. Atatürk Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini yaptırdı. Türkiye'de sözüm ona İslamcı bir kesim, 'Atatürk Arapça'ya laf etti' dedi. Yahu kardeşim sen Kuran'a mı güvenmiyorsun, kendine mi güvenmiyorsun? Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini okuyup anlayınca içinde bir yanlış mı bulacağız? Ne demek istiyorsun sen! Kuran Türkçe'ye çevrildi de, Allah ne dedi anladık. Atatürk kadına, kıza, çocuğa, erkeğe, herkese hem ilim, hem bilim, hem din öğretti. Şunu demek istiyorum; Biz Müslüman bir nesil olarak yaşayabiliyorsak bunu Atatürk'e borçluyuz.”

“Atatürkler asla bitmez ve bitmeyecek göreceksiniz”

“Bizi bugün bizlikten çıkarılan şey fıtratımızın bize unutturulması. Bize Türk olduğumuz unutturuldu” diyen Hüseyin Baş, “Bizim kodlarımızda, mayamızda hiçbir problem yok ama bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar. Bizi Alevi- Sünni diye, Kürt - Türk diye, sağcı-solcu diye vs. ayırmaya çalışıyorlar. Şunu bilmeleri lazım; Bu millet tarihini hatırladığı anda Kara Fatmalar bitmez, Şerife Bacılar bitmez, Osman Paşalar bitmez, Atatürkler asla bitmez ve bitmeyecek, göreceksiniz. Bir genç olarak bana idealin ne diye sorun; İşte idealim bu! Bize lazım olan bu. Bu toplum ekonomi problemini, sığınmacı problemini, liyakat problemini çözer, bu toplum aklınıza gelen bütün sorunları çözer” dedi.

“Dış güçler ne dediyse yaptılar”

Yeraltı kaynaklarının kullanımı üzerine de BTP liderinden dikkat çekici açıklamalar geldi.

“ABD devleti altın madenlerini geçinsinler diye halkına veriyor. Biz de burada bütün madenlerimizi bir aile geçinsin diye veriyoruz ve o aile yetinmiyor” diyen Hüseyin Baş şöyle devam etti; “Dış güçler bu ülkede var ama bu dış güçler hükümetin karşısında olmadı bugüne kadar… Aksine hükümetle işbirliği içinde oldular. Dış güçler hükümete yapmayacaksın dedi yapmadılar, almayacaksın dedi almadılar. Bu ülkede özelleştirilen firmalar, Atatürk'ün bize emanet ettiği servetler, benim servetim, mirasım hepsi özelleştirildi. Bunları savunanlar 2011'e kadar ekonomi iyiydi diyor. İyi falan değildi kardeşim. 2011'e kadar da 2011'den sonra da iyi değildi. Artık ben onun maliye bakanını, dışişleri bakanını tanımam, 2002'de geldiler 20 yılımızı sattılar, 2022'ye geldik ‘şimdi bir 20 yıl daha neyi satarız’ diye araştırıyorlar. Böyle geldiler, ne ürettin, ne yaptın, halkın daha mı zenginleşti, ne oldu bu ülkede? Hiçbir şey olmadı.”

“Neyi özelleştirdilerse geri alacağız”

BTP olarak özelleştirme politikasına karşı olduklarını ifade eden Hüseyin Baş, “Ben benim olanı, halkımın lehine işleteceğim, neyi özelleştirdilerse geri alacağız. Halkımız bizi iktidar etsin, neyi özelleştirdilerse geri alacağız. Hangi fabrikayı kapattılarsa geri açacağız. Bugünkü ekonominin sebebi bu. Her şeyi özelleştirdin, her şeyi kapattın, bütün yeraltı rezervlerimizi başkalarına sattın ve biz Türk milleti olarak, ‘bize de bir şey yok mu’ diye ağzımız açık izliyoruz” dedi.

“İnşallah Venezuela'dan, Kolombiya'dan buğday ithal ediyoruzdur !”

Hükümetin Venezuela'da tarım yapma projesine ilişkin soruya “İnşallah Venezuela'dan, Kolombiya'dan buğday ithal ediyoruzdur başka bir şey değildir” şeklinde cevap veren Hüseyin Baş Türk tarımının nasıl bitirildiğini anlattı.

Baş, “AB uyum yasaları altında AB bize, 'tahditler uygulayacaksın, bu kadar üreteceksin, şunları satmayacaksın, bu kadar ithalat - ihracat yapacaksın' dedi. Fındığın fiyatını bu ülkede hükümet belirlemiyor, satıcı belirlemiyor İtalyan Ferrero çikolata firması belirliyor. Şekerin fiyatını bu ülkede Cargill belirliyor. Kapattınız şeker fabrikalarını, gübre fabrikalarını ondan sonra tarım bu noktaya geldi” diye konuştu.

“Biz iktidar olduğumuzda bankalar yüzde 400 kâr açıklayamayacak”

Programda, “Bütün siyasi partiler parti programlarında, 'biz özelleştireceğiz' diyor ama Bağımsız Türkiye Partisi 'özelleştirmeyeceğiz' diyor” ifadelerini kullanan BTP lideri şöyle devam etti; “Bunun sebebi özel sektöre karşı oluşumuz değildir. Devletin aktif rol alarak piyasada yer almasına inandığımız için bunu söylüyoruz. Bunu yaparsak piyasa düzelecek. Dolayısıyla biz piyasayı devlet eliyle kontrol edilir halde tutabilirsek, enflasyonun önüne geçebiliriz. İthalatı kısabilirsek, tarımda ithalat yapmazsak, kendi ürünümüzü üretebilirsek döviz açığının önüne geçip dövizi düşürebiliriz. Dövizi ve enflasyonu düşürdüğümüzde işsizlik azalır, istihdam artar, piyasada büyüme olur, bu kadar basit. Ekonomi buraya dayanıyor ama bunlar olunca belli bankalar yüzde 400 kâr açıklayamayabilir! Ben yarın iktidar olursam bankalar yüzde 750 kâr açıklayamayabilir, çok üzgünüm ama bu gerçekleşir. Hep yüzde 5 seviniyor ama yüzde 95 üzülüyor. Adil bir dağıtım gerçekleştiremezsek bir şey yapamayız. Hangi bileşenin içinde olursak olalım adil olalım, herkes yesin bu yemekten ve sosyal devlet olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA