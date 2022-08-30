Başkan Vergili’den Mariam Kavakçı'ya Tepki!

Instagram hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, "Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında" mesajıyla paylaşan Kavakçı'ya bir tepki de Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili’den geldi.

“AK Parti ilk seçimde tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır”

Sosyal medya paylaşımının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Vergili, “Bu ülkeye danışmanlık, dışişleri bakanlığı, başbakanlık gibi çok kritik makamlarda hizmet eden bir devlet adamına yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. Siz mevcut cumhurbaşkanının danışmanısınız ve ona göre açıklama yapmalısınız. Kuracağınız her cümle devlet terbiyesi ve tecrübesi çerçevesinde olmalı. Fakat en büyük özelliğinin yandaş olmak olan birinin Genel Başkanımız hakkında yaptığı çirkin paylaşımıyla karşı karşıya kaldık. Yapılan saygısızlık artık yandaşların da boyunu aşmıştır. Türkiye'deki biz anketlerde şunu görüyoruz, artık AK Parti’nin Türkiye’de iktidarını sürdürme şansı yok. Liyakatsiz, beceriksiz ve yandaş yöneticilerle olağanüstü şartların gerçekleşmemesi halinde AK Parti iktidarı miadını doldurmuştur. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde maalesef kutuplaştırıcı bir dil kullanılıyor. Devlet kademelerini çevreleyen ve adeta hakimiyet altına alan bu tarz ayrıştırıcı ve ötekileştirici zihniyet iktidarın sonunu hazırlıyor. Yapılacak ilk genel seçimden sonra AK Parti de birçok siyasi parti gibi tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA