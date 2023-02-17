Başkan Kandemir: Seçimin Sürprizi Yeniden Refah Partisi Olacak (VİDEOLU)

Başkan Kandemir :Mili Görüşün İlk 40 Yılında Babamız, İkinci 40 Yılında da Nöbet Bizde …

İŞTE O RÖPORTAJIMIZ:

Başkanım 6 Şubat 2023’de Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 Şiddetinde iki deprem yaşadık 10 ilimiz çok kötü bir yıkım yaşadı. Neler söylemek istersiniz ?

6 Şubat 2023 gece yarısı saat 4.17’de Kahramanmaraş merkezli ilki 7.70 kısa süre sonra yani 9 saat içinde 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkıcı ve felakete sebep oldu. Bir kez daha sizin aracılığınız hakkın rahmetine kavuşan bütün vatandaşlarımıza Allah’ta rahmet dilerken geride kalanlara sağlık ve sıhhat dilerim. Genel merkezimiz ve İstanbul il başkanlığımızı Kahramanmaraş ‘ı İstanbul le kardeş şehir ilan etmelerinden dolayı Küçükçekmece İlçe başkanlığı olarak 30 tır temel yaşam malzemesi ve iş makinalarımız ile kardeşlerimizin imdadına koştuk.

Başkanım bizler sizi tanıyoruz okur ve izleyicilerimizin de sizi tanıması için biraz kendinizden bahseder misiniz ?

Sinop Boyabat’ta doğdum 18 yaşına kadar burada İmam Hatip’te eğitimimi aldım . Daha sonra İstanbul’a hicret ettim. Motorsiklet parça satışı bakım ve tamiratını yaparak halkımıza hizmet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece ilçe başkanı olarak Milli görüş davasının ikinci 40 yılında hizmet etmeye niyet etmiş birisi olarak makam mevki beklentim olmadan arkadaşlarım ile beraber partime hizmet etmeye gayret ediyorum.

Başkanım seçmenler neden Yeniden Refah Partisine oy versin?

Seçmenlerin Yeniden Refah Patisine oy vermesi için çok ama çok neden var siz 3 neden sayın değdiniz için sadece 3 neden sayayım o zaman, 1- Milli kaynak paketimiz ile ülkemize 150 milyar dolarlık kaynak sağlayacak çalışmamı için, 2-Önce ahlak ve maneviyat için, 3-Bütün İslam ülkelerinin ortak para birimi olacak olan İslam dinarını hayatı geçirmek için dersem yeterli sebep olur sanırım.

Sayın Başkanım Esenyurt’tan sonra Küçükçekmece İlçesi nüfus olarak İstanbul’un en büyük 2.ilçesi Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece ilçe başkanlığı olarak ne tür siyasi ve sosyal çalışmalar yapıyorsunuz ?

Evet Eseyurt, Küçükçekmece ve Bağcılar gibi nüfus ve seçmeni çok olan ilçelerimizde parti olarak alacağımız yüksek oylar bizi İstanbul ve Türkiye’de üstlere çıkaracak sonuçlara ihtiyacımız var. Yeniden Refah Partisi Küçükçekmece ilçe başkanlığı olarak bütün kademelerimiz ile her zaman ve her yerde halkımızın içinde çalışıyoruz. Genel başkanımızın da dediği gibi bize söz veren seçmenlerimizin sözünde durursa ciddi bir oy alacağımız ile alakalı hiçbir şüphemiz yoktur.

Yaptığımız sokak röportajlarında ilk kez seçimde halkın karşısına çıkacak olan partiler içinde en çok dikkat çeken parti Yeniden Refah Partisi oluyor. Bir çok seçmende Yeniden Refah Partisi sürpriz yapacak diyorlar,sizce bir sürpriz olacak mı ?

Yaptığımız esnaf ziyaretlerinde sizinde tespit ettiğiniz gibi yapılacak olan ilk genel seçimde sürpriz yapacak olan partinin bizim partimiz olduğunu biliyor ve görüyoruz. Çünkü bizim kadromuz makam mevki heva ve heves peşinde değil.Bizim tek düşüncemiz bir yılda dört mevsimi yaşayan ülke halkımızın selameti için çalışmayı birinci vazife sayıyoruz kendimize.Yanlış politikalar yüzünden halkımız bizim iktidarımızda artık varlık içinde yokluk çekmeyecek.

Şu an herhangi bir ittifaka dahil olmadığınız için % 7 baraja tabisiniz baraj engeliniz var mı yok mu ? Var ise bir ittifaka girip bu engeli aşma düşünceniz var mı yok ?

Haklımız bu seçimde partimizi % 7 lik barajın çok üstünde bir oy vererek aldatmayan ve aldanmayan merhum Erbakan hocamızın oğlu Dr. Fatih Erbakan’a ülkeyi yönetecek yetkiyi verecektir. Aslandan Aslan doğar. Barajları darmadağın edeceğimizden şüphem yok inşallah.

Siyaset yapmak isteyen insanlara ne tür bir çağrınız olacak ?

Ülkesinin yararına çalışmak isteyen herkesi Yeniden Refah Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum. Biz makam mevki peşinde koşan bir hareket değiliz. Biz çileli yollardan siyaset yapıp bu günlere gelmiş bir hareketin ikinci 40 yılında Türkiyemizi lider ülke yapmak için çabalıyoruz. Bu çabamıza ortak olmak isteyen herkesi bekliyoruz.

Ana kademe,kadın kolları,gençlik kolları ve mahalle başkanlıklarınızın tamamı var mı ?

Çok şükür her kademede arkadaşlarımız işinin başında çalışıyor.Biz kademeler arasında hayırda yarışın düsturu gereği birbirimiz ile yarış halindeyiz. Bazı birimlerimizde eksikliklerimiz var bir çok destekçimiz ben canla başla çalışırım ama benim ismi bir yere yazmazsanız sevinirim diyerek temkinli bir şekilde siyaset yapmak istiyor.

Nasip olursa 14 Mayıs 2023’de ülkece sandık başına gideceğiz hem parlamento da ki 600 milletvekili hem de cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Genel başkanınız Sayın Dr.Fatih Erbakan’ın 300 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyduk bunun için sizlere herhangi bir talimat geldi mi gelmedi mi ?

Evet talimat geldi.Sizinde Bildiğiniz gibi TBMM’de grubu olmayan siyasi partiler ve diğer kişilerin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için seçim kurullarına giderek imza vermek kaydı ile ancak 100 bin imza vermeleri ile mümkün. Genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan ise 300 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacak inşallah.

Daha önce Küçükçekmece yaptığız bir sokak röportajımızda halka Partinizi tanıyıp tanımadıklarını ve oy verip veremeyeceklerini sormuştuk bu ve diğer sokak röportajlarımızı izlerken ne düşünüyorsunuz ?

Öncelikle Allah razı olsun onlarca seçmen’e Küçükçekmece Atatürk Mahallesi ile Atakent Mahallesinin kesişme noktasında daha çok sosyal demokrat seçmenin yoğunlukta olduğu bir yerde Dr. Fatih Erbakan bir parti kurdu adını biliyor musunuz ? ve oy verir misiniz sorusu sorduğunuz seçmenlerin büyük çoğunluğu gayet makul ve mantıklı cevaplar verdiler.O röportajınızda sosyal demokratların yoğunlukta olduğu bir yerde partimize bu kadar yüksek bir teveccühün çıkması bizi mutlu etti Allah sizden razı olsun.

Partinizin başta youtbe olmak üzere sosyal medyayı yeterince etkin kullandığına inanıyor musunuz ?

İlçe bazında kendi sosyal medya hesaplarımızı kullanıyoruz ama bu yetmez sizin gibi mecraların alt yapısından ve takipçi kitlesinden de yararlanmamız lazım.İnşallah İstanbul il başkanlığımız ve genel merkezimiz de seçim sürecine girdiğimiz zaman sosyal medyayı daha etkin kullanacak diye düşünmek istiyorum.

Son olarak bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin bu konuya da Girmemiz gerekir dediğiniz bir şey varsa onu da alalım başkanım…

Biz Yeniden Refah Partisi Olarak sürekli halkımızın içindeyiz. Kime oy verelim diyen seçmenlerin mutlaka genel başkanımız sayın Dr.Fatih Erbakan'ın konuşmalarını takip etmelerini dilerim.Konuşmalarının ne kadar milli olduklarını kendileri göreceklerdir.

Benim bir ilçe başkanı olarak diyeceğim şey İşte Ana Muhalefet'e güvenim yok,iktidar dışında hangi partiye oy verelim diyen seçmenlerimiz mutlaka genel başkanımızın eylem ve söylemlerini takip etsinler diyorum.

Bizim kapımız her kese açıktır halkımızı 81 ilde partimizde siyaset yapmaya bekliyoruz.

Zaman ayırdığınız için teşekkürler başkanım …

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)