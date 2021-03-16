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Başkan İmamoğlu: “İstanbul’un Yaratıcı Tarafı Sıkışmış Gibi…”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyaca ünlü sanatçı Refik Anadol ile bir araya geldi. Anadol’un sergisini duyunca çok heyecanlandığını belirten İmamoğlu, “İstanbul’un yaratıcı tarafı sanki sıkışmış gibi, sanki kapağı açınca ‘pıt’ diye dışarı fırlayacakmış gibi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2021 Salı 09:40
Başkan İmamoğlu: “İstanbul’un Yaratıcı Tarafı Sıkışmış Gibi…”
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İyi yönetmemiz gereken bir an, diye düşünüyorum. Sizin gibi sanatçılar da İstanbul’daki gençlere hem ilham hem de enerji sağlar” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Saraçhane / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinde NASA ile çalışan dünyaca ünlü sanatçı, yönetmen, tasarımcı Refik Anadol ile bir araya geldi. Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan sanatçı ile keyifli bir sohbet geçiren İmamoğlu, Anadol’un sergisini duyduğunda çok heyecanlandığını söyledi.

-KAPAĞINI AÇINCA ‘PIT’ DİYE FIŞKIRACAKMIŞ GİBİ-

19 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Pilevneli Gallery’de “Makine Hatıraları: Uzay” adı altında sanatseverlerle buluşacak sergiyi gezeceğini kaydeden İmamoğlu, “İstanbul’un mutlaka geliştirmemiz gereken tarafı, yaratıcı tarafı. Biz İstanbul için “yeşil, adil, yaratıcı” vizyonu tanımlamıştık. Adalet tarafını çok önemsiyoruz. Ama yaratıcı tarafı sanki sıkışmış gibi, sanki kapağı açınca ‘pıt’ diye dışarı fırlayacakmış gibi. İyi yönetmemiz gereken bir an, diye düşünüyorum” dedi.

-YENİ NESİL BİR İŞ-

Anadol gibi sanatçıların İstanbul’daki gençlere hem ilham hem de enerji sağlayacağını anlatan İmamoğlu, “Sizin bu yaptığınız bu çalışmalar, yeni nesil bir iş. Yeni nesil bir iş olunca da bence, o detayları çok hızlı yakalayan bir nesilden bahsediyoruz. Muhtemeldir ki sanatın da gittiği bir yeri gösteriyor biraz. O yönüyle de değerli” ifadelerini kullandı.

REFİK ANADOL: “NORMALDE SANATTA BU KADAR ŞEFFAFLIK OLMUYOR”

Sanatçı Refik Anadol ise daha sergi açılmadan, her yaştan kişiden pozitif mesajlar aldığını söyledi. Yaşadıklarını, “Çok başka bir heyecan” olarak niteleyen Anadol, İmamoğlu’na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sergide kullanılan tüm algoritma ile verilerin arka planını ekranlarda gösterdiklerini belirten Anadol, sergiye dair şu detayları paylaştı:

“Normalde sanatta bu kadar şeffaflık olmuyor. Özellikle veriyi ve yapay zekayı kullandığımız için işlerimizde; böyle pozitif anlamda bir beklenti oluyor. Etkinlik deneyimlerinde örneğin. Sergi alanımızda da var; hep beraber deneyimleyeceğimiz çoklu projeksiyonlu mekanlara, yapay zekayla can vermek, yeni iletişim kurmak vs. O anlamda, sanki geleceğin yapay mekanları gibi. Yani mimarinin ışıkla, veriyle... NASA ekibi bizi 2018’de davet etti. Veri ile iş yaptığımızdan ekibinin bir parçası olmamızı istediler. NASA’nın 60 yıldır yaptığı her görevin arka planlarını aldık.”

- REFİK’İ AMERİKA’DAN KAÇIRIRDIM-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görüşmenin bir bölümünde Refik Anadol'un talebi üzerine annesi Feyza Anadol ile görüntülü telefon konuşması yaptı.

İmamoğlu’nun telefonun diğer ucunda gören anne Anadol, “İki oğlum bir arada. Bütün dualarım sizinle birlikte” dedi.

İmamoğlu da anne Anadol’a, “Ellerinizden öperiz güzel annemiz. Biz de gurur duyuyoruz oğlunuzla. Bilseydim Refik’i Amerikadan kaçırırdım. İstanbul’un gururu. İnşallah birlikte güzel bir etkinlik yapacağız” şeklinde karşılık verdi.

-NUTUK HEDİYE ETTİ-

İmamoğlu, sanatçı Refik Anadol’a, göreve geldiğinde hazırlamayı düşündüğü ve 1 yıl içinde de yayına hazırladıkları özel basım NUTUK’u hediye etti.

ANADOL: “BÖYLESİNE BİR SOHBETİN İÇİNDE OLMAK ONUR VE GURUR VERİYOR”

İmamoğlu ile görüşmesinin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Refik Anadol, “Bugün çok heyecanlıyım. Özellikle, doğduğum, büyüdüğüm ilham aldığım kente dair üç yıl aradan sonra ilk sergimi tekrar hazırladığım haftanın içeresindeyiz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve Kültür AŞ’nin çok değerli destekleriyle sergi hem herkese ücretsiz olacak hem de belki ülkemizde ilk defa çok kapsamlı bir veri yapay zeka üzerine bir sergi deneyimi ortaya çıkacak. Doğduğum, büyüdüğüm şehre herhangi bir seviyede katkı ve destek verebilmek, böylesine bir sohbetin içinde olmak onur ve gurur veriyor” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 16.03.2021 10:53
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