Başkan Erenoğlu: Bizi Asla Yıldıramadılar

Alanın üç yıllık mücadelenin örneği ve nişanesi haline geldiğini kaydeden Başkan Erenoğlu, "Geçtiğimiz dönemde, AK Parti belediyesindeyken hiçbir sorun yoktu. Yandaşlara, kişilere istedikleri gibi gerek tesis gerek yeşil alan hiçbir kuralsız kullandırılan, ne istiyorlarsa yaptıkları bir alandı. Ne hikmetse 2019'da CHP'nin göreve gelmesiyle birdenbire birilerinin aklına başka bir şeyler gelmeye başladı. Buradaki alan bir enkaz gibi duruyor. Bizim belediyelerimiz de bildirdi ‘al burası sana’ diye birilerine dağıtılmasını. Ama’ belediye eliyle milletimiz kaliteyi almalıdır’ denildi. Tam işletmeye açacağız, ihalesi bitti; Büyükşehir meclisinde ‘bizim projemiz var’ gibi algı yönetimi ve bir sürü engellerle karşılaşırız. AKP elinden geleni ardına koymasın, bizi asla yıldıramadılar. Türkiye'nin tam vakti, şimdi iktidar olmanın tam vakti"şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA