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Başkan Erenoğlu: Bizi Asla Yıldıramadılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası İlçe Başkanı Gökalp Erenoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasından yeniden tartışma konusu olan Cumhuriyet Parkı ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz günlerde açıklama yaptıklarını belirterek, "İzmit'imiz için var gücüyle hizmet üretmeye çalışan Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalar birilerinin zoruna gitmiş ki; elimizde ne var ne yok almaya çalışıyorlar. Ama bizi asla yıldıramadılar, Cumhuriyet Parkı'mızda Belediye Başkanımız Hürriyet'in dediği oldu."dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:12
Başkan Erenoğlu: Bizi Asla Yıldıramadılar
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Alanın üç yıllık mücadelenin örneği ve nişanesi haline geldiğini kaydeden Başkan Erenoğlu, "Geçtiğimiz dönemde, AK Parti belediyesindeyken hiçbir sorun yoktu. Yandaşlara, kişilere istedikleri gibi gerek tesis gerek yeşil alan hiçbir kuralsız kullandırılan, ne istiyorlarsa yaptıkları bir alandı. Ne hikmetse 2019'da CHP'nin göreve gelmesiyle birdenbire birilerinin aklına başka bir şeyler gelmeye başladı. Buradaki alan bir enkaz gibi duruyor. Bizim belediyelerimiz de bildirdi ‘al burası sana’ diye birilerine dağıtılmasını. Ama’ belediye eliyle milletimiz kaliteyi almalıdır’ denildi. Tam işletmeye açacağız, ihalesi bitti; Büyükşehir meclisinde ‘bizim projemiz var’ gibi algı yönetimi ve bir sürü engellerle karşılaşırız. AKP elinden geleni ardına koymasın, bizi asla yıldıramadılar. Türkiye'nin tam vakti, şimdi iktidar olmanın tam vakti"şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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