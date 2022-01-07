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BAŞKAN BOZYOKUŞ: TÜRK DEVLETLERİNE SALDIRI SÖZ KONUSU!

Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş, Kazakistan'da geçtiğimiz gün başlayan ve birçok can kaybına sebep olan protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu. "DIŞ GÜÇLERİN PARMAĞI OLABİLİR"

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2022 Cuma 13:48
BAŞKAN BOZYOKUŞ: TÜRK DEVLETLERİNE SALDIRI SÖZ KONUSU!
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Başkan Bozyokuş, basına yaptığı yazılı açıklamada, Kazakistan'da LPG fiyatlarının zamlanmasının ardından başlayan protesto ve şiddet olaylarının, fiyatlarda indirime gidilmesine rağmen sonlanmadığına ve ülke geneline yayıldığına dikkati çekerek bunun dış güçler tarafından alevlendirilen bir kalkışma olabileceğini belirtti. Başkan Bozyokuş konuşmasında;" Kazakistan'da bitmek bilmeyen olaylar bizi de derinden üzdü. Sonuçta hepimiz aynı milletiz. Orada yaşanan olaylararı yakından takip etmek zorundayız. Ben bu olayların dış mihraklar tarafından alevlendirildiğini düşünüyorum. Çünkü çok sayıda can kaybı var. Bu sıradan bir protesto değil. Arkada büyük bir güç var. Şu an genele baktığımızda tüm Türk devletlerine saldırı söz konusu. Sürekli bir ambargo, tehdit, baskı altına alma çabası var. Bu devletlerin söz sahibi olmasından rahatsızlık duyanlar belli. O yüzden bu iç savaşın kıvılcımlarını çıkartanlar da belli. Biz Kazakistan Devleti'nin her zaman yanındayız. Orada yaşayan vatandaşların daha ılımlı olması gerektiğini düşünüyorum. Demokrasi ülkelerinde bu tür taşkınlıkların olmaması lazım. Birlik olmamız lazım, dışarıya sağlam durmamız lazım. Umarım bu iç savaş bir an önce sona erer." şeklinde konuştu

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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