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Başkan Bozyokuş: Akpliler manipüle haberlerle halkı oyalıyor!

Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş, bazı AKP"li vekillerin "Muhalefetin derdi iktidar olmak değil, tek derdi Erdoğan" söylemleriyle ilgili eleştirel değerlendirmede bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Şubat 2022 Salı 09:46
Başkan Bozyokuş: Akpliler manipüle haberlerle halkı oyalıyor!
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"İMAJ LEKELEMEK BÜYÜK GAFLET"

Geçtiğimiz gün toplanan muhalefet partilerinin istişaresinin ardından sert açıklamalarda bulunan AKP'li bürokratların söylemlerini eleştiren Başkan Bozyokuş;" AKP yine her zaman ki gibi manipüle içeren söylemleriyle halkı oyalamaya çalışıyorlar. Şimdi de muhalefet partilerinin toplanmasının devleti yönetmek için değil de sadece iktidarı eleştirmek için olduğunu söylüyorlar. Bu çok yanlış bir düşünce. Muhalefet partilerinin tek hedefi, tek amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi, en adil, en refah şekilde yönetmektir. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diye bir düşünce Gelecek Partisi ve diğer partiler için asla söz konusu olan bir durum değildir. Ülkenin hali ortadayken ve iktidar hiçbir şey yapmazken bu duruma son vermek sadece sandıkla gerçekleşecektir. Bu nedenle muhalif partiler de anayasaya uygun olan stratejik plan uygulamaktadır. Güçlerini birleştirip, ülkeyi en iyi şekilde yönetecek kişiyi seçip, ortak aday yapacaktır. İktidarın bu tür ajitasyon haberlerle halkı kandırması, muhalif partileri yok sayması, devleti yönetmek istemiyormuş imajı vermesi asla affedilemez bir gaflettir." şeklinde konuştu.

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