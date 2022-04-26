Başkan Altan’tan Kadir Gecesi Mesajı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Başkan Altan, “Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi’ni idrak etmenin ve Ramazan Bayramına yaklaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur’an-ı Kerim’de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Kadir Gecesini maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Onun için bu mübarek gecenin insanların kalplerine, gönül dünyalarına ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hanemize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren korona virüs salgınının sona ermesini ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)