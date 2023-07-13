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Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi kolunu alamıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’i NATO Üyeliğine evet demesini değerlendiren BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Sayın Cumhurbaşkanı daha Türkiye'de başbakan bile değilken ABD'ye gitti, Bush ile görüştü. O zaman şu söyleniyordu; Adam akıllı, ABD'yi arkasına alıyor... Hep böyle konuşuldu, ama siz o zaman ABD'ye elinizi verdiniz, ondan sonra rahip Brunson'u verdiniz, işte dün İsveç'in NATO üyeliğini kabul ettiniz. Bak kolunu alamıyorsun daha.. ABD'ye elini bir verdin, o iş bitti artık güç onda” dedi. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Manisa, İzmir, Uşak, Afyon, Isparta ve Antalya’yı kapsayan Ege ve Akdeniz turuna çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2023 Perşembe 14:22
Baş “Erdoğan ABD’ye elini verdi kolunu alamıyor”
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İlk durak Manisa oldu.
 

Hüseyin Baş, Manisa’da önce BTP il binasının önünde teşkilat mensuplarıyla açık havada biraraya gelerek hasbihal etti.  Burada siyasi gündeme ilişkin açıklamalar yapan BTP Lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesini değerlendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner  


Erdoğan’ın daha düne kadar Kur’an-ı Kerim yakan İsveç’in NATO üyesi olmasına izin vermeyiz şeklinde çok net açıklamalar yaptığını hatırlatan BTP lideri, geri adım için, “Sayın Cumhurbaşkanı daha Türkiye'de başbakan bile değilken ABD'ye gitti, Bush ile görüştü. O zaman şu söyleniyordu; adam akıllı, ABD'yi arkasına alıyor... Hep böyle konuşuldu ama siz o zaman ABD'ye elinizi verdiniz ondan sonra rahip Brunson'u verdiniz, işte dün İsveç'in NATO üyeliğini kabul ettiniz. Bak kolunu alamıyorsun daha.. ABD'ye elini bir verdin o iş bitti artık güç onda” değerlendirmesinde bulundu.

“Yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk”

Daha sonra BTP Manisa il binasında il yönetimiyle biraraya gelen Hüseyin Baş burada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
"Teşkilatımızla, vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk” diyen BTP lideri, “Manisa önemli bir şehir. Önemli bir şehir olmasına rağmen gerekli önemi görmemiş. Türkiye'de tarımın bitirilmesine paralel olarak şehrin de ekonomisinde ciddi bir düşüş yaşandığını biliyoruz. Manisa ciddi bir sanayi şehri olma potansiyeli varken, ciddi bir maden şehri olma potansiyeli varken bu potansiyeli değerlendirmek bir yana bu potansiyelin eritildiği bir şehrimiz ne yazık ki. Dolayısıyla bu noktada fikir alışverişlerimizi yaptık" açıklamasında bulundu.

“AK Parti hükümette kaldığı sürece ekonomi bundan farklı olmaz”

Ekonomi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Baş, zamlara dikkat çekti ve şunları söyledi:


"Şaşılacak bir durum değil. Seçimden sonra bunların olacağını biz bekliyorduk, bunları söylüyorduk. AK Parti hükümeti 20 senedir doları nereden aldı nereye getirdi, altın fiyatını nereden aldı nereye getirdi. Ekmek fiyatını nereden aldı nereye getirdi. Hepsi ortada. Paranın alım gücü nereden geldi nereye düştü. Bu işin sonunun da nereye gideceği üç aşağı beş yukarı belli. Biz bu zamlara, bu fahiş fiyatlara şaşırmıyoruz, bu beklenen bir durum. AK Parti hükümette kaldığı sürece, bunun da ötesinde ekonomi anlayışının borç ekonomisine dayandığı, özelleştirme ekonomisine dayandığı sürece Türkiye'deki ekonomik durum bundan farklı olmaz. Bugün muhalefet de gelse aynı ekonomik politikaları sürdüren insanlarla bir yol yürümeye çalışsa aynı sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla bu ekonomi yönetiminin bir problemi. Bu değişmedikçe hiçbir şeyi değiştiremez ve düzeltemeyiz."

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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