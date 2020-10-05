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''Baro Genel Kurulları Neden Ertelendi?”

Hem usûlleri hem de tarihleri kanunla belirlenmiş olan baro seçimlerinin, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye dayanılarak, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararlarıyla ertelenmesi, Anayasa’nın 67. maddesi ile güvence altına alınan seçme ve seçilme hakkı bakımından kabul edilemez.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Ekim 2020 Pazartesi 13:18
''Baro Genel Kurulları Neden Ertelendi?”
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Baro seçimlerinin ertelenmesinin nedeni, pandemiyle mücadele etmek değildir.

Anayasa Mahkemesi kararından bir gün sonra…

Bilindiği üzere, pandemiyle mücadeleyi gündemin birinci sırasına taşımamız gerekirken iktidarın derdi, kamuoyunda “çoklu baro” olarak bilinen bir düzenlemeyi Meclis’ten alelacele geçirmekti.

Anayasa Mahkemesi, özellikle büyük illerdeki baroların Türkiye Barolar Birliği’ndeki etkinliğini azaltma amacı taşıyan bu tartışmalı düzenlemenin iptali için yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Baro Genel Kurulları’nın ertelenmesine neden olan genelgenin, Anayasa Mahkemesi’nin kararından bir gün sonra yayınlanmasını oldukça manidar buluyoruz.

Ekim ayında Baro Genel Kurul toplantıları ve seçimleri, aralık ayında ise Türkiye Barolar Birliği seçimleri gerçekleştirilemeyecektir. Oysa Baroların Genel Kurul toplantılarını düzenleyerek seçim yapması hem kanundan kaynaklanan bir yükümlülük hem de Anayasa’nın teminatı altında olan toplanma özgürlüğü ile seçme ve seçilme haklarının kullanılmasının bir gereğidir.

Amaç genel sağlığın korunması değildir

Baro seçimlerinin ertelenmesinin nedeni, pandemiyle mücadele etmek değildir. Bu genelgenin amacının genel sağlığın korunması olmadığı çok açıktır.

Hukuksuzluk düzenini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, hukuksuzlukların hiçbirisine alışmayacağız. Anayasa ile güvence altına alınan tüm haklar, bu haklara ilişkin hukuka uygun olarak yapılabilecek tüm sınırlandırmalar herkes için eşit olarak uygulanmalıdır.

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