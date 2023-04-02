Balkış:Yeniden Refah Meclise Girecek İnşallah

MUZAFFER BALKIŞ BİZ HAZIRIZ DEDİ

Muzaffer Balkış İstanbul Times Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi ”Biz Yeniden Refah Partililer olarak makam ve mevki peşinde değiliz.

Ben Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı iken partimizin aday adayı olabilirsiniz onayı verdikten sonra ilçe başkanımız sayın Onur Dolar başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu İstanbul 2.Bölgede aday adaylık başvurumuzu yaptık.

İster aday olalım isterse olmayalım biz partimizin her kademesinde verilen görevi elimizden geldiğince yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Yeni süreç bizim ve partimiz için hayırlı olsun şeklinde konuşana Balkış İnşallah partimiz 14 Mayıs ‘ta yapılacak olan genel seçimde TBMM’ye girecek dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)