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Babaları TBMM'de Gitti Evlatları Geldi
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Babaları TBMM'de Gitti Evlatları Geldi

28 Dönem TBMM'ne baktığımız saman çok sayıda eski vekilin oğlu veya kızının Türkiye Büyük Millet meclisinde yer aldığını görmek mümkün. Bunun demokrasi açısından hiç iyi olmadığını vurgulamak gerekir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2023 Cumartesi 16:14
Babaları TBMM'de Gitti Evlatları Geldi
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KİMLER BABALARIIN YERİNE TBMM'YE GİRDİ ? 

MEHMET ALİ ŞAHİN'İN OĞLU KARABÜK'TEN ADAY

24. Dönem TBMM Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin Karabük'ten listeye girdi. Cem Şahin AK Parti Karabük 1. Sıra adayı oldu.

BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU İKİNCİ DEFA MECLİS'E GİRMEK ÜZERE

Geçtiğimiz dönem İstanbul 3.Bölge milletvekilliği yapan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bu kez memleketi Manisa'dan 4'üncü sıra adayı oldu.

OĞLU ANKARA'DAN LİSTEYE GİREN GÖKÇEK TEŞEKKÜR ETTİ

Osman Gökçek, Ankara 2. Bölge beşinci sıradan milletvekili adayı oldu. Babası eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlunun aday olduğunu Twitter hesabından duyurdu.

Melih Gökçek, paylaşımında şu ifadeler yer verdi;

"Oğlum Osman Gökçek Ankara 2. Bölgeden AK partimizden milletvekili adayı oldu… Oğlumu Ankara mv adaylığına layık gören sn Cumhurbaşkanı’mıza, genel merkez yetkililerine ve Ak Parti Ankara il yönetimine teşekkür ediyorum. İnşallah Osman’ın hayırlı hizmetlere imza atacağına inancım tamdır…”

CHP'Lİ AYAYDIN'IN KIZI AK PARTİ'DE

CHP'nin eski İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın da siyasete atıldı.

Derya Ayaydın, AK Parti İstanbul 2'nci Bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı oldu.

SÜLEYMAN BÖLÜNMEZ'İN KIZI CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI Başta olmak üzere çok sayıda eski vekilin kızı veya oğlu adeta saltanat gibi babadan evlada dercesine 28.dönem meclisine girdi.

DETAYLAR GELİYOR 

Son Güncelleme: 03.06.2023 16:31
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