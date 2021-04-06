Babacan’la Dertleşen Genç Müzisyen:

DEVA PARTİSİ Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında vatandaşla bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

13 aydır iş yapamadığını söyleyen 26 yaşındaki Ankaralı müzisyen, devletin müzisyenlere 4 ay süreyle verdiği 1000 TL’lik destekle ilgili eleştirilerini Ali Babacan’la paylaştı. Sorunlarının görmezden gelindiğinden şikayet eden genç müzisyen şunları söyledi: “Medyaya bakıyorum müzisyenleri konuşan bir kişi yok. Acaba müzisyenler Müslüman mı değil? Kimse dile getirmiyor. Müzisyenler intihar ediyor. 25, 26 yaşında gencecik insanlar, yazık! Ben de 26 yaşındayım…”

Müzisyenler işlerini yapamazken, hükümetin kalabalık kongrelere devam ettiğini belirten genç, “20 bin kişilik kongrede bulaşmıyorsa bu hastalık, 300 kişilik salonlarda da bulaşmaz. Tek işim müzisyenlik, bari devlet müsaade etsin de işimizi yapalım. Ben burada bit yeniği ararım. Benden nasıl oy isteyecek şimdi Tayyip Erdoğan?” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)