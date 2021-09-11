BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: “Vaktiyle meşhur bir laf vardı ‘Hayaldi gerçek oldu’. Doğru ama şimdi ‘gerçekti hayal oldu’”

‘O dönemin başarıları sizin için hayalden öteye geçemez’

Kişi başına düşen millî gelirin 2023 yılında 10 bin 700 dolar olarak hedeflenmesini değerlendiren Babacan, “2013 yılında kişi başı milli gelirimizi 12 bin 600 dolara kadar çıkarttığımızda biz de hedef koymuştuk. O hedef 2023 senesinde 25 bin dolardı” dedi. Babacan yanıtını ekrana yansıttığı grafikle verdi:

“Koskoca ülkenin hedefleri küçültüldü. Bu program ‘Ali Babacan ve arkadaşlarının işin başında olduğu dönemdeki başarıları belki yakalarız’ demenin itirafı. Bizim dönemin güzel sonuçlarını bir daha elde edemezler. Her gün hukuku çiğnerseniz, adaleti ayaklar altına alacak tarzla ülkeyi yönetirseniz ancak hayal görürsünüz. Sayın Erdoğan, o dönemin başarıları sizin için bir hayalden öteye geçemez. Vaktiyle meşhur bir laf vardı ‘Hayaldi gerçek oldu.’ Doğru ama şu anda sizin kötü yönetiminiz yüzünden ‘Gerçekti hayal oldu.’”

‘Kelimeleri değiştirebilirsiniz ama gerçekleri değiştiremezsiniz’

Erdoğan’ın OVP’yi açıklarken kullandığı ‘Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesini hedefliyoruz’ ifadelerini de ekrana yansıtan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Enflasyonu tek haneye biz düşürdük. Yirmi sene önce onu yaptık. Enflasyon hedefi zaten yıllardır yüzde 5 ya. Tutturamadınız. 2024 bile geldiğinde yüzde 5’e indiremeyeceklerini ortaya koyuyorlar. Kötü yönetildiği için sürekli enflasyon beklentisi çift hanelerde seyrediyor. Enflasyon hedefini yüzde 8 ilan ettiler. ‘Tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz’ diyorsunuz da siz hedefinizi yükseltmişsiniz. Kelimeleri değiştirebilirsiniz ama gerçekler değişmez.”

‘Tüm ülkeyi yoksullaştırdığını itiraf ediyor’

Babacan, Erdoğan’ın ‘İstikrarlı, dengeli, gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz’ sözlerini ise ‘itiraf’ olarak niteledi:

“Herhalde bu bir itiraf. ‘Şimdiki büyüme yapımız istikrarsız ve dengesiz’ demek istiyor. Şu an gelir dağılımı adaletini gözetmeyen bir büyüme olduğunu da itiraf ediyor. Tüm Türkiye’yi yoksullaştırdığını, istikrarın olmadığını, dengesizliği itiraf ediyor.”

‘Çiftçinin feryadını duyun’

Babacan’ın gündemindeki bir diğer konu ise elektrik ve doğal gaz faturalarıydı. Adana’da bir çiftçinin 155 bin lira gelen elektrik faturasına verdiği tepkiyi kürsüsüne taşıyan Babacan şunları söyledi:

“Yaşadıkları şatafatın, israfın içinde halkın sesini duyamıyorlar. Onlar duyamıyor ama biz duyuralım. Buradan iktidarın büyüklü küçüklü ortaklarına sesleniyorum. Duyun bu feryadı. Elektrikli pompajla sulama yapan çiftçinin durumu bu.”

‘Doğal gazın keşfi unutuldu ama zammı hiç unutulmadı’

“Önümüz kış. Gençler, ‘hoşça kal kavun karpuz ayları, hoş geldin şemsiye. Sana da selam doğal gaz faturası’ diye kara mizah yapıyor. Karadeniz açıklarında tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını söylediler. Yandaş medyada manşetler attılar: ‘Türkiye’nin enerji çağı’, ‘130 yıllık hayal gerçek oldu’ yazdılar. 130 yıllık hayal 130 gün geçmeden unutuldu. Ama doğal gaza gelen zamlar hiç unutulmuyor. Milletin alın teriyle, emekleriyle biriken devlet parasını o keşfin PR faaliyetlerine harcadılar.”

‘Yerli elektrik üretimine geçildiyse neden hâlâ zam üstüne zam?’

“Sayın Erdoğan önceki gün bir tweet attı. ‘Enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin.’ dedi. Enerjiyle uğraşan etrafındaki üç beş zenginin işleri ileriye gidiyor olabilir ama enerji faturası ortada. Kuru kuruya güven olmaz. Taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminden bugüne elektriğe gelen zam yüzde 168 zam. Son bir yılda yapılan zam oranı yüzde 29. Sadece 2021’de sanayi, ticarethane ve tarımsal sulama tarifelerinde yapılan zam yüzde 22. Bu tabloya güvenmek mümkün değil. Madem yerli elektrik üretimine geçildiyse, neden hâlâ zam üstüne zam yapılıyor?”

‘İddia ediyoruz, milletin hayat standardını yeniden yükseltiriz’

“İddia ediyoruz; gençleri kaygılandıran tüm sıkıntıları en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Eğitimden sağlığa, dış politikadan hukuka kadar her alanda yapacağımız reformlarla, Türkiye’yi yeniden imrenilen bir ülke haline getireceğiz. Ekonomik darboğaza biz son veririz. Bu milletin hayat standardını yeniden yükseltiriz. Bunların hepsini kısa zamanda yaparız.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)