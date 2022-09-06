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Babacan'a: ‘Enflasyonu Bir Sen Biliyorsun, Sen Düzeltirsin’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Babacan’ı gören bir vatandaş, “Enflasyonu bir sen biliyorsun. Seni tutuyorum. Sen düzeltirsin. Kimse düzeltemez. Ekonomiyi senin düzelteceğini duyup seni görmeye geldim” dedi. Babacan bu sözlere “Uzmanı biziz. Biz biliyoruz” diye karşılık verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 11:39
Babacan'a: ‘Enflasyonu Bir Sen Biliyorsun, Sen Düzeltirsin’
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Babacan: “Gerçek hayat katlanarak pahalanıyor”

Bir başka vatandaşın gündeminde de enflasyon vardı. Emekli vatandaş, “‘Enflasyon yok’ diyorlar. Her şey üstte. Bitik durumdayız. Ne duruma geldik. İnsanlarda para yok. Hep yalan dolanla bu ülke nasıl yönetilecek? Ben anlamıyorum. Kuşadası’nda kiralar olmuş 4500 lira. Kirada oturuyorum, iki çocuk var. Nasıl geçineceğiz biz” sözleriyle ekonomiye tepki gösterdi.

Babacan bunun üzerine “Emekli maaşını devletin TÜİK’e açıklattırdığı düşük enflasyon kadar arttırıyorlar. Gerçek hayat, katlanarak pahalanıyor. Sorun orada” diye konuştu.

‘DEVA Partisi’ni anlatıyoruz, altılı masaya katkımızı veriyoruz’

Babacan ayrıca “Yoğun çalışıyoruz. DEVA Partisi’ni tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Yeni bir partiyiz ama altılı masaya da katkımızı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 06.09.2022 11:43
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