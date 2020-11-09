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Babacan: “Sosyal Yardımlar Devletin Lütfu Değil Vatandaşın Hakkıdır”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Zonguldak ve Bartın İl Kongrelerinde konuştu. Zonguldak’tan sonra Bartın’a geçen Babacan şunları söyledi:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:17
Babacan: “Sosyal Yardımlar Devletin Lütfu Değil Vatandaşın Hakkıdır”
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Kara mizah var ortada

Amerika‘daki seçim süreci sonrasında, gelişmekte olan ülkelerin paraları dolar karşısında değer kazanırken Türk Lirası hızla değer kaybediyor. Bunun tek nedeni kötü yönetim. Öyle dış güçlermiş, iç güçlermiş, lobilermiş… Bunlar palavra.

Sosyal medyada gençler gülüyor ağlanacak halimize. Ne yapsınlar, kara mizah var ortada. Bir fotoğraf gösterdiler. Biliyorsunuz metal 2 euro’luk bozuk para var. Bir masanın üstüne bunlardan 5 tane demir koymuşlar üst üste. 100 lira ediyor. Çok acı arkadaşlar. Paramız eriyor.

Ekonomi yönetiminin amacı üç-beş zengin türetmek olamaz

Zenginleşmeyi şöyle anlıyorlar: Üç beş tane zengin türerse, zenginleştik zannediyorlar. Ekonomi yönetiminin amacı üç beş tane zengin türetmek olamaz. Ekonomi yönetiminin amacı bir ülkeyi topyekûn zenginleştirmektir. Refahın bana yayılmasını sağlamaktır. Zengin ile fakir arasındaki uçurumun kapanmasını, gelir dağılımının daha adil olmasını sağlamaktır.

Kimse korkmasın, sosyal yardımlar haktır

Sosyal yardımlar kendileri giderse yok olacakmış gibi, artık verilmeyecekmiş gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bu tablo şu andaki hükûmetin işine geliyor olabilir. “Bizim desteğimizle, kolilerimizle geçinen vatandaş sayısı çok olursa, onlardan garantili oy alırız, iktidarı sürdürürüz” gibi bir hesapları olabilir. Düşünmesi bile ürkütücü.

Öyle bir şey yok. Kimse bundan korkmasın. Biz tam tersine sosyal yardımları hak temelli bir sisteme oturtacağız. Bu yardımlar devletin iktidar partisinin lütfu değil, vatandaşımızın zaten hakkıdır ve biz onu yerine getirmek için yardım yapacağız. En önemlisi vatandaşlarımızı sosyal yardıma muhtaç durumdan kurtaracağız.

Sosyal yardım hizmetlerinde entegrasyonu sağlayacağız

İhtiyaç sahiplerini kendimiz gidip bulacağız ve destek olacağız, onların talep etmesini beklemeyeceğiz. Aile odaklı bir yaklaşımla bu sistemi kuracağız. Devletin parasını israf etmeyeceğiz, halkımızın hak ettiği refah seviyesine ulaşması için kullanacağız.

Biz, oluşturacağımız yeni sosyal yardım ve hizmetler sistemiyle ülkemizi güçlü ve bütüncül bir yapıya kavuşturacağız. Bu yeni sistemle birlikte; sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetlerinde entegrasyonu sağlayacağız. Böylece bireyi ve aileyi yoksulluk sarmalından kurtaracağız. Yoksulluğu bu ülkenin kaderiymiş gibi gösterenlere inat halkımızı zenginleştireceğiz.

Olimpiyatlarda laf üretme şampiyonu olurlar

Olimpiyatlarda laf üretme yarışması yapsalar, epey madalya kazanır şu andaki hükûmet. Laf üretmekte iyiler. Belli bir medya desteği de var yanlarında. Kimisine havuç, kimisine sopa, ne çalışıyorsa... TRT’de olduğu gibi, medyanın gücünü tek bir parti için kullanıyorlar. Mazeret üretiyorlar ama icraat yok.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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