Babacan: ‘Sorunlar çabuk düzelir’

Babacan ayrıca “Çabuk ayağa kalkarız. Sorunlar çabuk düzelir. Memleket düzlüğe çabuk çıkar ama işin kuralı var. İşi bilen, dürüst kadrolar gerekiyor. İstişareyle, ortak akılla, adaletle hareket etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Az kalan TL mevduatı da dolara endekslediler’

Babacan’ın “Piyasada bu kadar oynaklık varken mala nasıl fiyat veriyorsunuz?” sorusu üzerine esnaf “100 lira olan, 300 lira oldu. Eski aldığım fiyat 100 lira olsa, buna şimdi 200 demezsem, ben bunu tekrar 200’e alamayacağım. Her şey dolarla. Un, saman dolarla.” dedi. Babacan ise iktidarı “Az bir Türk lirası mevduat kalmıştı, onu da dolara endekslediler” sözleriyle eleştirdi.