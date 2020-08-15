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Babacan Partisi'nİn İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Gürol Ayan'ı Atadı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:17
Babacan Partisi'nİn İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Gürol Ayan'ı Atadı
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DEVA Partisi, İstanbul Kurucu İl Başkanı olarak Mehmet Gürol Ayan’ı görevlendirdiğini açıkladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, teşkilatlanma çalışmalarına devam ediyor. Bugüne dek 64 ilin kurucu heyetlerini açıklayan DEVA Partisi 178 ilçede de kurucu başkanlarını belirledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

14.08.2020 günü İstanbul kurucu başkanı olarak görevlendirilen iş insanı M. Gürol Ayan, 1994 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmasının ardından 2006 yılında New York University’de tasarım eğitimi aldı. 1970 doğumlu Ayan meslek hayatına 1996 yılında başladı. 2000 yılında aydınlatma sektöründe kendi şirketini kuran Ayan, 2006 yılında şirketinin faaliyetlerini Amerika’ya da taşıyarak genişletmiştir, müze tasarımları ve kentsel aydınlatma alanlarında da faaliyet göstermektedir.

Galatasaray Spor Kulübü Denetim Kurulu Üyesi olup hâlen Galatasaray Düşünce Derneği Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan M. Gürol Ayan evli ve iki çocuk babasıdır.

Genel Başkan Ali Babacan tarafından görevlendirilen Mehmet Gürol Ayan başkanlığındaki heyette Ömer Faruk Fırat, Beytullah Aksoy, Cengiz Sunar, Nimet Elif Uluğ, Habibe Zorlu, Bahar Kayserilioğlu, Osman Erusta, Raşit Aydın, Afra Teren Gürlüer, Eser Güneysel, Muhammet Yasir Taflan, Zerrin Baysal, Emre Aykan, Zerrin Ekşioğlu ve Yılmaz Özdemir de yer alıyor.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.08.2020 13:39
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