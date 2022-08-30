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Babacan: ‘Müsait Bir Yerde İktidarı İndirip, Yola Devam Edeceğiz’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir’deydi. Esnaf ziyareti ile halkın nabzını tutan Babacan’ın bir vatandaş ile diyalogu dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 11:27
Babacan: ‘Müsait Bir Yerde İktidarı İndirip, Yola Devam Edeceğiz’
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‘Seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin istiyoruz’

Babacan, altılı masa çalışmalarına ilişkin, “Anayasayı bir parti kendi başına değiştirecek sayıyı bulamıyor hiçbir zaman. Siyasi tarihimizde hiç olmamış. Anayasa değişikliği illa uzlaşma gerektiriyor. Biz o uzlaşmayı seçimden önce oluşturduk ki seçimden sonra memleket vakit kaybetmesin” açıklamasında bulundu.

“Tayyip Erdoğan küçük ortağıyla tuzak yapmaya çalışıyor ama biz o tuzakları yemeyeceğiz” diyen vatandaş, Babacan’ı “Çok sevindik, gurur duyduk, onurlandık buraya gelmenizden” sözleriyle karşıladı.

Ali Babacan ise, “O dönem bitiyor. Müsait bir yerde onları indireceğiz, devam edeceğiz” diyerek yanıt verdi.

Atanamayan öğretmen annesi: ‘Kurtarın bizi’

KPSS’yi kazanmış ama mülakatta elenmiş bir atanamayan öğretmen annesi vatandaş ise, Babacan’a atanamayan öğretmenler sorununa çözüm bulunması için çağrı yaptı. “Rica ediyorum kurtarın bizi, emekleri boşuna gitmesin çocuklarımızın. Yardım edin” diyen vatandaşa Babacan, “Hepsinin farkındayız. KPSS’de kazanıyorlar ama mülakatta eleniyorlar. Biz mülakatı kaldıracağız” diyerek yanıt verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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