banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de Bunalım Başlıyor Saat 19:00
Son Dakika
Türkiye'de Bunalım Başlıyor Saat 19:00
Yüz Bin Şehit Çocuğu Ve Yetime Eğitim Desteği
Son Dakika
Yüz Bin Şehit Çocuğu Ve...
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık’ Belgesini Aldı
İstanbul Havalimanı ‘Sıfır Atık’ Belgesini...
Zeytinburnu’nda Boşanan Eşlerin Tartışması Ölüm Getirdi
Son Dakika
Zeytinburnu’nda Boşanan Eşlerin Tartışması Ölüm...

Babacan: “Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayabilmektir.”

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. İki lider yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basının karşısına geçti.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
16 Ekim 2020 Cuma 14:48
Babacan: “Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayabilmektir.”
banner171

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Sağlam’a eşlik eden heyette parti sekreteri ve sözcüsü Şehzade Demir ile Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir yer aldı. DEVA Partisi heyetinde ise Genel Sekreter Sadullah Ergin ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bulundu.

“Milliyetçilik, bu ülkeyi ve bu ülkenin her bir insanını sevmektir”

Babacan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, milliyetçi söylemlerdeki artışı nasıl değerlendirdiği üzerine gelen bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçilik kavramı nasıl anlaşılıyor, nasıl uygulanıyor buna bakmamız lazım. Maalesef dar, içe kapatmacı ve ulusalcı bir bakış açısı gözlemiyoruz. Toplumu ayrıştıran, toplumu kendi içinde kutuplaştıran, toplumun bazı kesimlerini ötekileştiren bakış açısına topyekûn karşıyız. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını aynı samimiyetle kucaklayabilmektir. Hiçbir ayrım yapmadan her bir vatandaşımızın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşaması için çalışmaktır. Ülkenin topyekûn refah seviyesini arttırmak için çalışmaktır. Bu ülkeyi ve bu ülkenin her bir insanını sevmektir. Bu ülkenin çıkarlarını da hem bölgede hem de uluslararası sistemde korumaktır. Aksi halde adına milli ve yerli gibi sıfatlar ekleyerek kullanılan politikaların ne millilikle ne yerlilikle alakası yok. Bu kadar ayrıştıran, toplumun bazı kesimlerini yok sayan, kendi seçmen tabanını daha bağımlı hale getirebilmek için diğer kesimleri tamamen öteleyen bir anlayışa ben milliyetçilik diyemiyorum.”

“Anayasa Mahkemesi üyeleri milletten başka kimseye borçlu değildir”

Babacan, Anayasa Mahkemesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

“İster Anayasa Mahkemesine, ister diğer yargı organlarına baktığımızda, geçmişte iyi dönemler de yaşadık, maalesef kötü dönemler de yaşadık. Biz idealin peşinde olmak zorundayız. Bu kararların siyasallaşıp, yargının adeta kendisini yürütme yerine koyup ülkenin geleceğini çok olumsuz etkilediği dönemleri de yaşadık. Öte yandan yargının üzerinde siyasi baskının oluşturulup, yargının siyasi iktidarın istediği yönde karar alması konusunda baskıya uğradığı dönemleri de yaşadık. Bunların ikisi de yanlış.”

“AYM’nin her bir üyesi kıymetlidir. Seçildikten sonra sadece sorumluluğu bu millete karşı hissetmelidir. Hukuki sorumluluk çerçevesinde hareket etmektedir. AYM üyelerinin uzun süreliğine seçilmeleri, tamamen bağımsız hareket etmelerini sağlamak içindir. Seçildikten sonra hiç kimseye borçlu değillerdir. Sadece bu millete doğru, adil karar verme borçları vardır. Başka hiç kimseye borçları yoktur.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘TÜİK yüzde 13,4 dese de, gerçek işsizlik oranı yüzde 31’dir’
‘TÜİK yüzde 13,4 dese de, gerçek işsizlik oranı yüzde 31’dir’
BABACAN: “Kürt sorununu yeniden dirilten bu hükûmeti kimse hayırla anmayacak”
BABACAN: “Kürt sorununu yeniden dirilten bu hükûmeti kimse hayırla anmayacak”
Vatan Partisi'nden Kore İşçi Partisi'ne Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Vatan Partisi'nden Kore İşçi Partisi'ne Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
Babacan: ''Ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyorlar'
Babacan: ''Ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyorlar'
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ali Babacan’a Ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ali Babacan’a Ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169