BABACAN: “Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır”

Babacan şu ifadeleri kullandı:

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi iflas etti

Son günlerde yaşadıklarımız, Türkiye’deki yönetim sisteminin ve zihniyetinin iflas ettiğini gösteriyor. Bu basit bir istifa olayı değil. Bir bakanın sosyal medya hesabından ayrılacağını açıklaması, 24 saat boyunca açıklama gelmemesi, pek çok medya kuruluşunun üzerinde baskı hissedip adeta sinyal beklemesi ülkemizin ne hale düştüğünü çok net gösteriyor.

Bakan yok, Cumhurbaşkanının ağzına bakan kadro var

Bu yeni sistemde bakanların, komisyon başkanlarının, Merkez Bankası Başkanının gücü ve etkisi eskisi gibi değil. Yetki tek bir kişinin elinde. O kişi talimat vermeden kimse yerinden oynayamaz. Bakan, bakan diyoruz ama şu anda Cumhurbaşkanı’nın ağzına bakan bir kadro oluşmuş durumda.

Takım 5-0 gerideyken uzatmalarda oyuncu değiştiriyorlar

Maçı 5-0 kaybeden bir takım düşünün. Hakem dört dakika daha uzatma verir. Şu andaki sadece bir uzatma süresidir. Oyuncu değiştirelim, uzatalım… 5-0 yeniksin, bu maçın dönmesi mümkün değil.

Nihai sorumluluğun kimde olduğu bellidir

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, “görevden affını dileyen” ve “af talebi kabul edilen” ifadeleri geçiyor. Akrabalık boyutu kararnamenin diline bile yansıyor. Burada nihai sorumluluk kimde? En yakın akrabasını göreve getiren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Merkez Bankasını da Bakanı da nihayetinde yönlendiren, Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Nihai sorumluluğun kimde olduğu bellidir.

Hava eksi 20 dereceye düşmüş, “günlük güneşlik” diyorlar

Çarşı pazar dolaşıp evine üç-beş ürün alan herkes gerçek enflasyonun ne olduğunu görüyor. Esnaf görüyor. Soğuktan titriyor. Hayat pahalılığında şartlar kış şartları. İstediğiniz kadar “Hava ne güzel, üşümemeniz gerekiyor” deyin. Dışarıda hava -20 dereceye düşmüşken, insanlara “Merak etmeyin, hava 20 derece, günlük güneşlik” diye anlattığınızda ikna etmek çok zor.

Birbirinden vahim iki senaryo

Cumhurbaşkanı, “Ekonomi pik yapıyor” dedikten 2 ay sonra Merkez Bankası Başkanını değiştirdi. İlgili bakan istifa etti, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığındaki ekonomiyle ilgili birimler dahil değişiyor. Burada iki senaryo var:

Birinci senaryo; bu olumsuz tablodan gerçekten haberi yok, ona bambaşka tablolar sunuluyor. Öyleyse hep beraber endişelenmeliyiz. İkinci senaryo; olan biteni biliyor ama vatandaşlara farklı anlatıyor. Bu da bir başka vahim tablodur.