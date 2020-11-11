banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam Ediyor…
Sokak Röportajlarımız Tüm Hızıyla Devam...
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den Daha Düşük
Son Dakika
İstanbul’da Su Fiyatı Hala 2018’den...
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden 1’i Obez
Son Dakika
Korkutan İstatistik;Türkiye’de Her 3 Kişiden...
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe Sarayı’nda Anıldı
Ata, Son Nefesini Verdiği Dolmabahçe...

BABACAN: “Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
11 Kasım 2020 Çarşamba 15:30
BABACAN: “Mevcut kötü durumun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır”
banner171

 Babacan şu ifadeleri kullandı:

Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi iflas etti

Son günlerde yaşadıklarımız, Türkiye’deki yönetim sisteminin ve zihniyetinin iflas ettiğini gösteriyor. Bu basit bir istifa olayı değil. Bir bakanın sosyal medya hesabından ayrılacağını açıklaması, 24 saat boyunca açıklama gelmemesi, pek çok medya kuruluşunun üzerinde baskı hissedip adeta sinyal beklemesi ülkemizin ne hale düştüğünü çok net gösteriyor.

Bakan yok, Cumhurbaşkanının ağzına bakan kadro var

Bu yeni sistemde bakanların, komisyon başkanlarının, Merkez Bankası Başkanının gücü ve etkisi eskisi gibi değil. Yetki tek bir kişinin elinde. O kişi talimat vermeden kimse yerinden oynayamaz. Bakan, bakan diyoruz ama şu anda Cumhurbaşkanı’nın ağzına bakan bir kadro oluşmuş durumda.

Takım 5-0 gerideyken uzatmalarda oyuncu değiştiriyorlar

Maçı 5-0 kaybeden bir takım düşünün. Hakem dört dakika daha uzatma verir. Şu andaki sadece bir uzatma süresidir. Oyuncu değiştirelim, uzatalım… 5-0 yeniksin, bu maçın dönmesi mümkün değil.

Nihai sorumluluğun kimde olduğu bellidir

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnamede, “görevden affını dileyen” ve “af talebi kabul edilen” ifadeleri geçiyor. Akrabalık boyutu kararnamenin diline bile yansıyor. Burada nihai sorumluluk kimde? En yakın akrabasını göreve getiren kim? Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Merkez Bankasını da Bakanı da nihayetinde yönlendiren, Cumhurbaşkanı’nın kendisidir. Nihai sorumluluğun kimde olduğu bellidir.

Hava eksi 20 dereceye düşmüş, günlük güneşlik” diyorlar

Çarşı pazar dolaşıp evine üç-beş ürün alan herkes gerçek enflasyonun ne olduğunu görüyor. Esnaf görüyor. Soğuktan titriyor. Hayat pahalılığında şartlar kış şartları. İstediğiniz kadar “Hava ne güzel, üşümemeniz gerekiyor” deyin. Dışarıda hava -20 dereceye düşmüşken, insanlara “Merak etmeyin, hava 20 derece, günlük güneşlik” diye anlattığınızda ikna etmek çok zor.

Birbirinden vahim iki senaryo

Cumhurbaşkanı, “Ekonomi pik yapıyor” dedikten 2 ay sonra Merkez Bankası Başkanını değiştirdi. İlgili bakan istifa etti, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığındaki ekonomiyle ilgili birimler dahil değişiyor. Burada iki senaryo var:

Birinci senaryo; bu olumsuz tablodan gerçekten haberi yok, ona bambaşka tablolar sunuluyor. Öyleyse hep beraber endişelenmeliyiz. İkinci senaryo; olan biteni biliyor ama vatandaşlara farklı anlatıyor. Bu da bir başka vahim tablodur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Perinçek'ten Davutoğlu'na Cevap
Doğu Perinçek'ten Davutoğlu'na Cevap
AK PARTİ’nin % 70’i Yenilendi
AK PARTİ’nin % 70’i Yenilendi
Babacan: “Sosyal Yardımlar Devletin Lütfu Değil Vatandaşın Hakkıdır”
Babacan: “Sosyal Yardımlar Devletin Lütfu Değil Vatandaşın Hakkıdır”
DEVA Partisi’nden 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Açıklaması ‘Rant Uğruna Şehirlerimizi Feda Ettirmeyeceğiz’
DEVA Partisi’nden 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Açıklaması ‘Rant Uğruna Şehirlerimizi Feda Ettirmeyeceğiz’
Babacan: “Suçu Merkez Bankası Başkanı’na Yıkarak Sorumluluktan Kurtulamazsınız”
Babacan: “Suçu Merkez Bankası Başkanı’na Yıkarak Sorumluluktan Kurtulamazsınız”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169