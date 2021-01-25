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Babacan :“İktidar Laf Değil, İş Üretsin” Esnaf En Zor Dönemini Yaşıyor

Ali Babacan:"Sayın Erdoğan gerçeklerin farkında değil, esnaf en zor dönemini yaşıyor” DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti. İki genel başkan, bir buçuk saat süren görüşmenin ardından basının karşısına geçti. İlerleyen dönemde Saadet Partisi ile istişarelerinin son derece önemli olacağını vurgulayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ocak 2021 Pazartesi 16:06
Babacan :“İktidar Laf Değil, İş Üretsin” Esnaf En Zor Dönemini Yaşıyor
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Türkiye pandemiye ekonomik kriz içinde yakalandı”

Kapanan iş yeri yok diyor. Bu, Sayın Erdoğan’ın Türkiyenin gerçeklerinden uzaklaşmış olduğunun ilk ifadesi değil. Daha önce Malatyada eve ekmek götüremiyorumdiyen vatandaşımıza abartmademişti. Esnafımız yakın tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Yüksek borçları var, kirasını ödemekte zorlanıyor. Bir yandan doğalgaz, elektrik gibi yükleri devam ediyor. Kamusal yükler üzerine faiz eklenerek öteleniyor. Çünkü Türkiye pandemiye ekonomisi çok zayıf, zaten krizin içinde bir ülke olarak girdi. Böylece destekleri sağlayamadı. Sadece esnaf değil, çiftçimiz de sabit gelirlilerimiz yakın dönemin en zor zamanında yaşıyor.

“İktidar laf değil, iş üretsin”

Bir çarşı pazar enflasyonuna, bir de asgari ücrete ve emeklilere verilen zamma bakın. Türkiyede halim iyidiyen toplum kesimi yok. En büyük mutluluğu Merkez Bankasının faizi artırmasından sonra kısa vadeli para getiren, yüksek faizi kur farkıyla beraber cebine koyup giden insanlar yaşıyor. Sayın Erdoğana çağrımız, ülkenin gerçeklerini görmesi ve sorunları çözmek üzere adım atmasıdır. Laf üretmesinler, iş üretsinler.

Terörle mücadelede kalıcı başarının yöntemi daha çok diplomasidir”

Türkiye terörle mücadeleyi komşularıyla, bölge ötesi terör üzerinde etkili olabilecek ülkelerle ve çok taraflı yapılarla beraber götürmek zorundadır. Aksi halde terörle mücadelede başarı imkansızdır. Terörle mücadelede başarı gösterilecekse bu kalıcı olmak zorundadır. Bunun yöntemi de daha çok uluslararası ve bölgesel işbirliği, daha çok siyasi diyalog, daha çok diplomasidir. Teröristle sadece silah kullanarak mücadele ettiğinizde terörü bitiremezsiniz.

Türkiye Erbille de Bağdatla da işbirliği yapmak zorunda”

Türkiye Erbille de Bağdatla da görüşmek ve ortak hedefler çerçevesinde işbirliği yapmak zorunda. Bir ülkenin tek başına terör gibi bölgesel, hatta uluslararası nitelik taşıyan bir sorunu çözmesi mümkün değil. Daha kapsamlı bir yaklaşım şart. İlke olarak terön her türlüsüne karşıyız. PKK, anakronik bir yapıdır. Bugün hiçbir ülkenin bu terör örgütüne ve terörist faaliyetlerine destek vermemesi, teröre topyekûn kırmızı çizgi olarak yaklaşılması gerekir. Bu konuda yapılacak bütün çabalar değerlidir.”

İki genel başkan arasındaki görüşmede Babacana eşlik eden heyette DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Sosyal Politikalar Başkanı Selma Aliye Kavaf ve Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu yer aldı. Saadet Partisi heyetinde ise partinin Konya milletvekili Abdülkadir Karaduman, parti sözcüsü Birol Aydın ve genel başkan yardımcıları Cafer Güneş ile Atik Ağdağ bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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