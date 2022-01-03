Babacan: ‘Hayat pahalanınca engelli maaşları sembolik kaldı’

Babacan, engellilerin ekonomik ve kentleşmeye ilişkin sorunlarından şikâyet eden millî sporcuya şunları söyledi:

“Hayat pahalanınca engelli maaşları iyice sembolik kaldı. Hiçbir şeye yetmez. Ekonomi düzelince ve güçlenince devletin imkânları bollaşır. O zaman da hepsi kolaylaşır. Sosyal politikalarla ilgili eylem planı açıkladık. Engelli vatandaşlarımızla ilgili atacağımız çok sayıda adım var. Ama kuşkusuz en önemlisi desteklerin artmasıdır. Bir de engelli vatandaşlarımızın hepsinin kabiliyetinin iyi olduğu alanlar var. Biz her vatandaşımızın iyi olduğu alanlardan ülke istifade etsin isteriz.”