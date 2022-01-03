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Babacan: ‘Hayat pahalanınca engelli maaşları sembolik kaldı’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Osmaniye’de vatandaşlarla bir araya geldi. Babacan burada karşılaştığı engelli bir millî sporcunun “Ekonomide keşke size kulak verilseydi. Sizin zamanınızı çok iyi hatırlıyorum. Umarım sizi tekrar o yüksek makamlarda görmek nasip olur” sözleri üzerine “İlk ne yapmamızı önerirsin?” diye sordu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
Babacan: ‘Hayat pahalanınca engelli maaşları sembolik kaldı’
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Babacan, engellilerin ekonomik ve kentleşmeye ilişkin sorunlarından şikâyet eden millî sporcuya şunları söyledi:

“Hayat pahalanınca engelli maaşları iyice sembolik kaldı. Hiçbir şeye yetmez. Ekonomi düzelince ve güçlenince devletin imkânları bollaşır. O zaman da hepsi kolaylaşır. Sosyal politikalarla ilgili eylem planı açıkladık. Engelli vatandaşlarımızla ilgili atacağımız çok sayıda adım var. Ama kuşkusuz en önemlisi desteklerin artmasıdır. Bir de engelli vatandaşlarımızın hepsinin kabiliyetinin iyi olduğu alanlar var. Biz her vatandaşımızın iyi olduğu alanlardan ülke istifade etsin isteriz.”

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