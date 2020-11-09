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Babacan, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i' Anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Siirt İl Kongresi’nde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni eleştiren Babacan, DEVA Partisi’nin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisini altı madde halinde sıralayarak anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
Babacan, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i' Anlattı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Siirt İl Kongresi’nde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni eleştiren Babacan, DEVA Partisi’nin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerisini altı madde halinde sıralayarak anlattı.

Türkiye 1den büyüktür

Birleşmiş Milletler’e gittiğinde “Dünya beşten büyüktür” diyenler, Türkiye’nin de birden büyük olduğunu unutuyor. Bugün halkımızın yüzde 98’i Meclisimizde temsil ediliyor. Fakat pek çok önemli karar bu Meclise gelmiyor. Yüzde 98, ‘84 milyonda 1’den büyüktür. Hem de çok büyüktür.

İlk gün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi vaat ettik”

Yola çıktığımız ilk gün, daha 9 Mart’ta tüm Türkiye’ye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi vaat ettik. DEVA Partisi olarak güçlü, uzun vadeli ve istikrarlı yönetim sistemi tesis etmeyi amaçlıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi hayata geçirmeyi bir kez daha taahhüt ediyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimiz, 90’lı yılların sistemi değildir. Biz güçlü hükûmet, güçlü meclis ve güçlü yargıyı esas alıyoruz. Gelin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tek tek anlatalım.

Bakanlıkları ve kurumları güçlendireceğiz

Birincisi, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olmasını sağlayacağız. Partili bir cumhurbaşkanı tarafsız olamaz. Diğer partileri karşısına alan bir Cumhurbaşkanlığı makamı düşünülemez.

İkincisi; bakanlara daha çok yetki ve daha çok sorumluluk vereceğiz. Bakanlıkları ve devlet kurumlarını güçlendireceğiz. Yürütme yetkilerini aşağı kademelere doğru delege edeceğiz.

Üçüncüsü; yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Yerelin sorunları en iyi yerelden çözülür. Yerel yönetimlere daha çok yetki vereceğiz.

Meclisi iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkartacağız

Dördüncüsü; Meclisimizi güçlendireceğiz. Meclisimiz, yürütmeyi, yani hükûmeti etkin bir şekilde denetleyebilecek. Meclis’teki muhalefet partilerinin bilgi edinme yollarını işlevsel hale getireceğiz. Gazi Meclisimizi, iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkartacağız.

İfade ve örgütlenme özgürlüğünü sağlayacağız

Beşincisi; sivil toplumu güçlendireceğiz. İfade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Konuşan, tartışan, soru soran, hakkını arayan bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sivil toplumu kanun yapım süreçlerine daha etkin bir biçimde dahil edeceğiz.

AYM’ye yapılan atamalarda Meclisin nitelikli çoğunluğu aranacak

Altıncısı; hukuka ve adalete olan güveni ayağa kaldıracağız. Anayasa Mahkemesine yapılan atamalarda Meclisimizin nitelikli çoğunluğunu söz sahibi kılacağız. Böylece tek bir parti veya ittifak, Yüksek Mahkeme heyetini tek başına şekillendiremeyecek. Yargı mensuplarının özlük haklarını güvence altına alacağız. Yargının tarafsız ve bağımsız çalışması, yargıya olan güveni artıracak.

Siirt kayyum politikasıyla adeta cezalandırıldı

Hatırlayın, muhalefet partisinin de desteği ile Siirt seçimleri yenilenmişti. Bu sayede de bugünkü Cumhurbaşkanı, Başbakan olabilmişti. Siirt vesayetle mücadele etmişti. Oysa yıllar sonra başka bir vesayet çıktı. Siirt, kayyum politikası ile adeta cezalandırıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 09.11.2020 09:37
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