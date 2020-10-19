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BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
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BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün partisinin 1. Olağan Karabük İl Kongresi’nde konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:08
BABACAN: “Gelin, bu zulme birlikte ‘artık yeter’ diyelim”
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Sözlerine Azerbaycan’ın bağımsızlığının 29. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

Büyük çoğunluk böyle olmasını istememiştik” diyor

Şu anda iktidarda olan parti, bundan 18 yıl önce, “altta kalanlar” adına yola koyularak geniş bir toplum kesiminin desteğini aldı. 28 Şubat sürecinden sonra, içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir partiydi. Ancak bugün, tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülke yarattı. Bu harekete destek verenler, devran dönsün ve aynı adaletsizlikler bu defa başkaları tarafından yaşansın istememişti. Ben buradan, büyük umutlarla iktidara taşıdığı o siyasi hareketin icraatlarını artık içine sindiremeyen, o yüce gönüllü insanlara sesleniyorum:

Gelin, eski mağdurların yeni mağduriyetler karşısında kayıtsız kalmayacağını gösterelim.

Gelin, bu haksızlığa, bu zulme birlikte karşı çıkalım.

Gelin, kendi fikrinden olmayanları hain ilan edenleri durduralım.

Gelin toplumu, ikiye bölen, ötekileştiren, susturmaya çalışanlara “artık yeter” diyelim.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Gerçek milliyetçilik eşit, adil ve özgür bir ülke inşa etmektir

Bugün ülkeyi yönetenler uyguladıkları politikaların başına “milli” gibi “yerli” gibi sıfatlar ekliyor ama uyguladıkları politikaların millilikle de yerlilikle de alakası yok. Onların sözde milliyetçiliğin arkasına sığınıp yaptığı her şey milletimizin zararına. Biz onların bu dar, kapalı, ulusalcı anlayışla toplumu ayrıştıran, kendi içinde kutuplaştıran ve belli kesimleri ötekileştiren milliyetçilik tanımını reddediyoruz.

Gerçek milliyetçilik, her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabileceği bir ülke yaratmaktır. Gerçek milliyetçilik, bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, “ulusal çıkar” gibi bahanelerle insanların canıyla alay etmemektir. Gerçek milliyetçilik, gençlerin hayallerini çalmamaktır. Biz DEVA Partisi olarak, bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır, eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için geliyoruz.

İktidarın keyfi kararları ülkenin geleceğini karartıyor

Bugün yaşanan tüm sorunların çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkündür. Oysa ülkeyi yönetenlerin artık güven ortamını tesis etme imkanı kalmadı. Bu yönetim başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek, yeni istihdam oluşmayacak, işsizlik sorunu artmaya devam edecek. Güven olmayan ülkede döviz artar, işsizlik artar, yoksulluk artar.

Devlet yönetimi emanettir

Vatandaşın bütün özgürlüklerini elinden zaten alıyorsunuz. Ekonomiyi batırdınız. Bunlar yetmedi, vatandaşın sağlığına göz diktiniz. Semptom göstermeyenleri sadece Dünya Sağlık Örgütü‘yle paylaşıyorsunuz. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun. Her kim ki ‘ben’ demeye başlar, ondan sonra hatalar birbirini kovalar.

Babacan, konuşmasının ardından Karabük’teki esnafla sohbet etti. Ardından Karabük il binasının açılısını gerçekleştirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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