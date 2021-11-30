Babacan, ekonomik krizin çözümü için süre verdi: ‘bu seyirde giderse en fazla 6 ay’

‘2001 krizini iki yılda, 2008 krizini altı ayda çözdük’

“2001-2002 krizini çözmemiz iki yıl sürdü. İki yılda, 34 yıldır iki veya üç haneli enflasyonu tek haneye indirdik. Paradan altı sıfırı attık. 2008-2009 krizini çözmemiz sadece altı ay sürdü. Çünkü borcumuz düşüktü; sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesi büyümüştü. Bankalarımız sağlamdı. Bu sefer, eğer kriz bu seviyede giderse bu krizden çıkış en fazla altı aydır.”

‘Metin Bey’in çalışmaları açık kaynaklardan toplanan bilgiye dayanıyor’

“Bildiğimiz kadarıyla Metin Bey'in herhangi devlet sırrı niteliğinde gizli bilgiye ulaşma imkânı yok. Çünkü devlette çalışmıyor. Devlette çalışıp da gizli bilgiyi dışarıya taşısa casusluğun tanımı bu. Metin Bey’in çalışmaları açık kaynaklardan derlenen toplanan bilgiye dayanıyor. Kendisi dış politika ve dış güvenlik meselelerinde en sert çıkışları yapan kişiydi. Belki birilerinin rahatını, huzurunu kaçırıyordu.”

‘Geçiş sürecine uygun profilde bir cumhurbaşkanı adayı gerekiyor’

“Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinin bu kadar gündemde olmasını yanlış buluyorum. Olabilecek isimlerin dahi tartışılmasını yanlış buluyorum. Hiçbir ismi yıpratmaya gerek yok. Parlamenter sistem çalışmamız gibi geçiş sürecini de çalışmamız gerekiyor. O geçiş sürecine uygun profilde bir cumhurbaşkanı adayı gerekiyor.”

‘Bizim döneme çamur atmaya kalkan, kendi kredibilitesinden yer’

“Türkiye’nin 2002-2007 arasındaki ekonomik performansı, 2008-2009 küresel krizinden ülkeyi 6 ayda çekip çıkartmamız ve 2010, 2011, 2012’deki olağanüstü performans dünyanın teslim ettiği başarılar. Kim ne derse desin. Bir başarısızlık olsaydı ya kamuoyundan baskı gelirdi ya da o gün Başbakan ‘Sen yapamıyorsun’ derdi. Uluslararası toplantılarda Türkiye başarı örneği diye tescil edildi. Bizim o döneme çamur atmaya kalkan herkes kendi kredibilitesinden yer.”

‘IMF’ci diyorlar, IMF’ye borcu sıfırladık’

“Türkiye 2003’ten 2008’e kadar IMF’den kredi kullandı. Ama 10 lira ödedik, yerine 5 borç lira borçlandık. Hani diyorlar ya ‘Ali Babacan IMF’ci’. Ya bu ülke IMF’yle 19 kere stand-by anlaşması yapmış. IMF’ye borcu onlarca yıl hiç bitmemiş. 2013’te de son transferi ben yaptım ve IMF’ye borcu sıfırladık.”

‘Merkez Bankası yazı tura atsa daha iyi olur’

“Refahını ve dünyadaki itibarını kaybetmiş, ekonomik krize sürüklenmiş bir ülke haline düşmemize sadece üzülmüyoruz. Çok kızıyoruz. Ne kadar yanlış varsa hepsi yapılıyor. Merkez Bankası yazı tura atsa, faiz kararını öyle verse şu andakinden daha iyi olur.”

‘Hazine’nin daha pahalı borçlandığı ülkede büyüme mümkün mü?’

“Eylül ayında Merkez Bankası ilk faiz indirimini yapmadan önce Hazine’nin 5 yıllık borçlanma faizi yüzde 17 civarındaydı. Bugün yüzde 22. Merkez Bankası üç ayda piyasaya borç verme faizini 4 puan düşürmüş, Hazine’nin dışarıdan aldığı borç alma faizi 5 puan artmış. Hazine’nin daha pahalı borçlandığı bir ülkede büyümeyi nasıl sağlayacaksınız? Mümkün mü?”

‘Öyle büyüme modeli batsın’

“Döviz kuruymuş, faizmiş falan bunların tamamı aldatmaca. Eğer bir teori varsa, ‘Biz ülkeyi Bangladeş, Çin gibi yapacağız. İnsanları fakirleştireceğiz. Ucuz iş gücüyle daha çok üreteceğiz’. Öyle büyüme modeli batsın ya. ‘Bu ülkenin emeğini, alın terini istismar ederek daha çok ihracat yapacağız’ diyorsanız sosyal devlet nerede?”

‘Suriyelilerle alakalı ekonomik boyut Türkiye’nin ekonomisi yanında hiçbir şey’

“Suriyelilerle alakalı ekonomik boyutun Türkiye’nin ekonomisi yanında hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bu ülke büyük bir ülke. Bu işin sadece cari giderleri var. Sosyal destek, sosyal yardım var. Türkiye gibi büyük bir ülkenin ekonomisini bunlar belirlemez. Mümkün değil yıkmaz. Türkiye’yi yıkan, güven ortamının bozulması.”

‘Gerçekten FETÖ’ye destek verdiyse, parayla ölçülecek bir şey mi?’

“10 milyar dolar Türkiye ekonomisi için hiçbir şey değil. Siz 130 milyar dolarlık döviz rezervini 21 ayda eksi 50 milyara düşürmüşsünüz. Bunlar (BAE) gerçekten FETÖ’ye destek verdiyse; bu, parayla ölçülecek bir şey mi? Yanlış bilgiyse adamlardan özür dileyin. ‘Bu ülke FETÖ'ye destek verdi’ diye iddiada bulunduysanız, çıkın anlatın. 10 milyar dolara değişilir mi? Eğer öyleyse bunların yatacak yeri yok.”