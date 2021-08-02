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Babacan'dan Dedeoğlu Ailesine Taziye Ziyareti ‘Adalet talebinin takipçisi olacağız’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Konya’da katledilen Dedeoğlu ailesine taziyede bulundu. Yangın bölgesinde inceleme yapmak için gittiği Antalya’dan Konya’ya geçen Babacan oğlunu, eşini ve torunlarını kaybeden Rıfat Dedeoğlu’na taziye çadırında baş sağlığı dileklerini iletti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:59
Babacan'dan Dedeoğlu Ailesine Taziye Ziyareti ‘Adalet talebinin takipçisi olacağız’
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Ailenin akrabalarıyla sohbet eden Babacan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ailenin sağduyulu sesini dinlemeye devam edeceklerini vurguladı:

“Arkadaşlarımla beraber, Konya’da vahşi bir saldırı ile katledilen yedi vatandaşımız için Dedeoğlu ailesine taziyede bulunduk, yasını paylaştık. Acılı ailenin sağduyulu sesini dinlemeye devam edeceğiz ve adalet talebinin takipçisi olacağız.”

‘Siyasetin dili temizlenmeli’

Babacan, partisinin Konya İl Binası’nda basının karşısına geçerek soruları yanıtladı. “Bu vahşi saldırıyı esefle kınıyoruz. Konu her yönüyle titizlikle araştırılmalı. İtidalli olunmalı” diyen Babacan, siyaseti ayrıştırıcı dili kullanmaktan vazgeçmeye şu sözlerle çağırdı:

“Siyaset diline dikkat etmeli; ayrıştırıcı dil kullanmaktan artık vazgeçmeli. Çünkü siyasetin dili ülkedeki genel iklimi etkiliyor. Temiz siyaset çağrısında bulunuyoruz. Siyasetin dilinin temizlenmesi, ötekileştiren, ayrıştıran dilin siyasetin lügatinden çıkartılması gerektiğini hep söylüyoruz.”

DEVA heyetinden valiliğe ve Hakim Dal’ın ailesine ziyaret 

Babacan’ın ziyaretinin yanı sıra DEVA Partisi Genel Merkezi’nden gün boyu Konya’da temaslarda bulunmak üzere bir heyet görevlendirdi. Heyet, Konya Valiliği’nde Vali Vahdettin Özkan’la görüşerek Dedeoğlu konu hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca geçtiğimiz hafta (22 Temmuz) Konya’da öldürülen Diyarbakırlı çiftçi Hakim Dal’ın ailesini de ziyaret etti.

DEVA Partisi heyetinde Medeni Yılmaz, Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Mehmet Emin Ekmen, Helûn Fırat, Ali İhsan Merdanoğlu, Kerem Altun, Abdürrahim Aksoy, Sami Topbaş, Rojhat Ölmez ve Konya İl Başkanı Seyit Karaca yer aldı. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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