banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1443
ALTIN
451.812
DOLAR
8.1217
STERLİN
11.3032
EURO
9.5809
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil Tedbir Önerileri
Son Dakika
İBB Bilimsel Danışma Kurulunda Acil...
Genç ve Başarılı İş İnsanı Sancak Engin’den İnşaat Sektörüne Dair Önemli Açıklamalar …
Son Dakika
Genç ve Başarılı İş İnsanı...
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü Yılında ZKSM’de Anılıyor
Son Dakika
Said Halim Paşa, Vefatının 100’üncü...
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma Mesajı:
İmamoğlu’ndan Ahmet Arif Şiiriyle Dayanışma...

Babacan'dan Bahçeli'ye: ‘Adınız Siyasi Tarihe ‘Kriz Ortağı’ Olarak Yazılacak’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin 1. Olağan Mamak İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan’ın gündeminde Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması tartışmaları ve ekonomik tablo vardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:16
Babacan'dan Bahçeli'ye: ‘Adınız Siyasi Tarihe ‘Kriz Ortağı’ Olarak Yazılacak’
banner171

Babacan şu ifadeleri kullandı:

Kıymeti kendinden menkul Bahçeli, ülkedeki her krizin ortağı”

İktidarın küçük ortağı Anayasa Mahkemesi’nin kapanması gerektiğini buyurdu. Ortağın birisi Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyor, Anayasayı yok sayıyor. Kıymeti kendinden menkul Sayın Bahçeli ‘Anayasa Mahkemesi kapansın istiyormuş. Niye? Bir hareketine kızmış. Ülkenin düştüğü her krizde hükûmetin ortağı.”

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“2001 krizinde odasının önüne yazar kasa atılmıştı”

Tıpkı 2001 krizinin ortağı olduğu gibi. O zaman tek gecede 20’ye yakın banka batmıştı. Milli gelirin üçte biri kaybedilmişti. Gecelik faizler yüzde 7500’ü görmüştü. Yıllık enflasyon yüzde 70leri geçmişti. O yazar kasalar Başbakanlık binasının önüne atıldığında, Sayın Bahçelinin odası o binadaydı.

“İktidarın nimetinden istifade ediyorsan, krizinden de sorumlusun”

“Sayın Bahçeli; siz her türlü krizin ortağısınız. Bundan kaçamazsınız. ‘Kâra ortak olayım, zarar varsa geri durayım’, öyle ucuz değil. İktidara ortak olmanın bazı nimetlerinden istifade ediyorsanız, ülkenin krizlerinden de sorumlusunuz. Siyasi tarihimize adınız krizlerin ortağı olarak yazdırılacak.

“Vatandaşın desteğiyle değil, ortağınızın lütfuyla ahkam kestiğinizi bilin”

Sayın Bahçeli, siz meclisteki milletvekili sayısı sıralamasında dördüncü parti olarak, memleketin başına kayyum gibi geldiniz zaten. Vatandaşın desteğiyle değil, ortağınızın lütfuyla ona buna ahkam kesiyorsunuz, bunu bilin. Çete liderlerine övgü düzüp, beğendiğiniz suçluları affettiriyorsunuz zaten. Her seferinde yeni bir liste yayınlayıp gazetecileri, düşünürleri tehdit ediyorsunuz. Her türlü hukuksuzluğu yaptırdığınız yetmiyormuş gibi, bir de Anayasa Mahkemesine göz dikiyorsunuz.”

“Herkes en iyi bildiği işi yapıyor, Sayın Bahçeli de bağırıyor”

“Bu küçük ortağın bir tane çözüm önerisi var mı? Yok. Ona buna hakaret etmek dışında, sağı solu tehdit etmek dışında tek lafları yok. Ekonomik kriz olur, gider meydana ekmek asar. İstediği olmayınca, ‘Anayasa Mahkemesini kapatalım’ der. Mikrofon başında bağırıp çağırmak dışında bir şey yapmıyor. Mikrofon diye bir şey var; bu kadar bağırmanıza gerek yok. Herkes en iyi bildiği şeyi yapıyor. Biz bu ülkenin yarınlarını Meclisi yok sayan irili ufaklı iktidar ortaklarına bırakmayacağız.

“Milliyetçilik paramızı pul etmek değildir”

Sabah akşam millilikten bahsediyorlar. Milliyetçilik paramızı pul etmek değildir. Hazine’nin borcunu iki yılda ikiye katlamak değildir. Bu ülkenin milli Merkez Bankasının 130 milyar dolarını çarçur etmek, yedek akçelerini sıfırlamak değildir. Büyük ortak geçtiğimiz aylarda ‘Türk Lirasıistikrarlı ve itibarlı bir para birimi haline getiriyoruz diyordu. Soruyorum Sayın Erdoğan’a, nasıl yaptınız? İtibar, bir gecede attığınız yanlış bir imza yüzünden paramızın yüzde 15 değer kaybetmesi midir? Nasıl başardıysanız hem kuru hem faizi hem de enflasyonu patlattınız. Yüksek kuru da memleketin ortasına bıraktınız.”

“Bu berbat tablonun sorumlusu kim?” diye soran Babacan, yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğanın “Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim” cümleleriyle verdi.

“Sayın Erdoğan’ın Allah’tan tek bir uzmanlık alanı var”

“Bu millet, kötü yönetimin bedelini ödemek zorunda değil. Lafa gelince ne diyor? ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Uzmanlık alanındaki sonuçları görüyoruz. Allah’tan tek bir uzmanlık alanı var, yoksa diğer alanlar ne hale gelirdi bilemiyoruz.

“Devlette kayıt silinmez, rezervlere ve yedek akçeye ne olduğunu en iyisi siz açıklayın”

“Merkez Bankası’nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan kaynakların nereye gittiğini açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız, biz zaten o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz. En iyisi siz kendiniz yapın da sonradan yanlış anlaşılacak başka şeyler ortaya çıkmasın. Ben devlette hiçbir kaydın yok olmadığını öğrendim. Küçücük bir peçeteye kurşun kalemle not alın, on defa fotokopisi çekiliyor. Arşivler çok birikti, 30 yıllık, artık imha edelim deyin. Önce üç kopyası çekilir, sonra imha edilir. Bunlar nasıl olsa kayıtta, hepsi ortaya çıkar bir gün.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deva Partili Kadınlar İstanbul Sözleşmesinden Çekinildiği İçin Danıştaya Dava Açtılar
Deva Partili Kadınlar İstanbul Sözleşmesinden Çekinildiği İçin Danıştaya Dava Açtılar
Emekçileri Düşünen Bir Adımları Olmadı
Emekçileri Düşünen Bir Adımları Olmadı
Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi Gününü İstanbul'a Ayırdı
Kemal Kılıçdaroğlu Cumartesi Gününü İstanbul'a Ayırdı
Vatan Partisi Öncü Kadından İstanbul Sözleşmesi Açıklaması
Vatan Partisi Öncü Kadından İstanbul Sözleşmesi Açıklaması
Ali Babacan’dan Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi Tepkisi
Ali Babacan’dan Merkez Bankası ve İstanbul Sözleşmesi Tepkisi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169