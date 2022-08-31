Babacan: ‘50+1’i Değil, İlk Turda Açık Farkı Hedefliyoruz’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Aksaray’da esnaf ziyaretinde bulundu. Sarıyahşi’de vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

‘Bu ülkenin ekonomisini senden başkası düzeltemez’

Babacan’ın esnaf ziyaretleri sırasında oto galeri ve yakıt istasyonu sahibi bir esnaf, “Kurtarın artık bizi. Yeter yani, usandık artık. Sen gittin ülkenin başından, berbat ettiler Ali Bey. Valla bıktık, usandık. Adama arabayı satıyorsun, üç gün sonra alamıyorsun. Geçen sene 317 bin TL’ye araba verdim, şimdi 650 bin TL. Çocukluğumdan beri ticaretle uğraşıyorum. Yemin ediyorum, senin döneminde dolar, mazot aynıydı. 25 sene petrolcülük yaptım, (fiyatlar) aynıydı. Biraz önce mesaj gelmiş bana fiyatları saat 12’den sonra değiştir diye. Çiftçiye veresiye mazot veriyoruz, usandık. 2 ayda 17 kez fiyat değişikliği olmuş. Çiftçiye veresiye için yazıyoruz, o da hesap yapamıyor, biz de hesap yapamıyoruz. Senin döneminde ekonomimiz komple iyiydi. Toplama adamları getirip ekonominin başına koyuyorlar. Bu ülkenin ekonomisini senden başkası düzeltemez” dedi.

‘Hukuk ve adalet düzelmeden ekonomi de düzelmez’

Ali Babacan ise esnafa şöyle yanıt verdi: “Bizim dönemimizde ekonomi niye iyiydi, biliyor musunuz? Bütün kurumlara biz dürüst ve ehil insanları getirdik, işin başına koyduk. İşi bilenlerle çalıştık. İstişare ettik. İşi bilenleri uzaklaştırdılar. Hukuk ve adalet düzelmeden ekonomi de düzelmez.”

‘Önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması’

Sarıyahşi’de düzenlenen çay sohbetinde soruları yanıtlayan Babacan, bir vatandaştan gelen “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin işbirliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle işbirliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1’i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek. Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıyım. İşin tabiatı zaten böyle. Ama önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA