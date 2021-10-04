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Ayrancı Semt Evi'nde Fatih Yaşlı ile "AKP dağılıyor mu?" söyleşisi gerçekleşti

TKP Ankara Ayrancı Semt Evi 3 Ekim Pazar günü TKP Danışma Kurulu üyesi, gazeteci yazar Fatih Yaşlı ile "AKP dağılıyor mu?" başlığında bir söyleşi gerçekleştirdi. Semt evi salonunda yapılması planlanan etkinlik yoğun katılımdan dolayı açık havaya taşındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 09:09
Ayrancı Semt Evi'nde Fatih Yaşlı ile "AKP dağılıyor mu?" söyleşisi gerçekleşti
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Yaşlı, Erdoğan’ın geçen hafta ABD ile Rusya temaslarından istediğini elde edemediğini anlatarak söyleşiye başladı. NATO ve Avrasya projeleri arasında salınıyormuş gibi görünen Türkiye’nin ekonomik olarak Batı’ya bağımlı olduğunu hatırlatan Yaşlı, genel olarak AKP iktidarının bir sıkışma içinde olduğunu ifade etti. Yaşlı, AKP’yi dağıtan dinamiklere bakarken AKP’nin bu dağılmayı toparlama çabasına da bakmak gerektiğini dile getirdi.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem"e geçiş mümkün mü?

AKP’nin sandık sonuçlarını tersine çevirmesinin zor olduğunu belirten Yaşlı, Erdoğan’ın 2015 Haziran-Kasım arasında yaşandığı gibi ülkede güvenlik kaygısını tırmandıracak hadiseleri tetiklemekten çekinmeyeceğini söyledi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan’ı ikna edilerek bir yumuşak geçiş olması ihtimalinin ise düşük olduğu yorumunu yapan Yaşlı, Erdoğan’ın “benden sonrası tufan” diyerek hareket etmesinin daha muhtemel olduğunu ifade etti.

Yaşlı, güvenlik kaygısını tırmandırmakta göçmen gündeminin kullanılabileceğini, Altındağ’da göçmenlere dönük provokasyonun bu türden bir deneme olarak görülebileceğini belirtti. Öte yandan laik duyarlılığa sahip muhaliflerin göçmen karşıtlığını eleştiren Yaşlı, Altındağ’da göçmenlere saldıranların tekbirlerle saldırdığını hatırlatarak bu saldırgan gücün pekala ilericilerin üzerine salınabileceğine dikkat çekti.

TKP'nin yeni bir cephe çağrısı bir ihtiyacın ürünü

AKP karşısındaki muhalefetin AKP’nin 2003-2013 dönemki çizgisini temsil ettiğine işaret eden Yaşlı, AKP’ler arası bir seçim yapmanın yanlış olduğunun altını çizdi. Türkiye’de devrimcilerin, ilericilerin AKP’nin gitmesi sürecine güç vermesi gerektiğini, fakat aynı zamanda, AKP sonrası olası iktidarların Türkiye’yi benzer sorunlarla yüzleştirebileceğinin de hesaba katılması, buna göre inisiyatif alınması gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda Yaşlı, TKP’nin üçüncü cephe çağrısının, benzer şekilde düşünen güçlerle geliştirilen ilişkilerin bu ihtiyaca denk düştüğünü ifade etti. 

Etkinlik sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Yaşlı, AKP’ye alternatif yaratmak için her şeyden önce emekçi halkın örgütlenmesi gerektiğini bir kere daha hatırlattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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