"ASELSAN’ı değil sarayı sat !"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmir il kongresini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Ali Kalem’in il başkanlığına seçildiği kongrede, İzmirli efeler sahneye çıktı, bütün partililer coşkuyla Genel Başkan Hüseyin Baş’la birlikte İzmir ve 10. Yıl marşını söyledi.

Kongrede partililere hitap eden BTP lideri Türkiye’nin sıcak gündemi olan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.



Tilki vaaza başladıysa gözünüz tavuklarda olsun



İktidar kanadının fahiş zamlara gelen tepkileri dizginlemek için ayetleri kullanmaya başlamasını eleştiren BTP lideri “Tilki vaaza başladıysa gözünüz tavuklarda olsun” dedi ve şöyle devam etti; “Bizim sıkıntımız açlık, tokluk değil. Bizim problemimiz helal ile haramın farkını unutup helali haram yapan, haramı da helal yapanlarla. Ülkemizdeki problem bu. Niye bu noktadayız. Bizi ayetlerle dizginlemeye ve suskunluğa davet ediyorlar çünkü ekonomi berbat bir halde. Son zamanlarda sosyal medyada sıkça rastlar oldum, sütün fiyatı 16 lira. Bundan 7-8 ay önce 4 -5 lira olan süt 16 lira olmuş.” dedi.



“Bu ekonomiyi övmek millete ihanettir”



Dövizdeki yükselişe gerekçe olarak, “İhracatı artıracak Çin modeli söylemlerine de cevap veren Hüseyin Baş, “Neymiş yeni bir ekonomik model, Çin modeli! Ne modeli kardeşim. Bu dünyanın en eski dolandırma yöntemidir. Bu küresel güçlerin dünyadaki emeği sömürme yöntemidir. Bu kadar basit! İhracat yapacakmışız ve buradan büyük zenginlik elde edecekmişiz! Malı ben üreteceğim, bununla uğraşacağım, didineceğim ondan sonra kalkacağım benim buradaki bütün elemanım, işçim dünyaya göre bedavaya çalışacak, burada ortaya çıkan malı ucuz diye... Dünya bizden niye mal alacak, hiç bunu soruyor musunuz? Bütün dünyaya biz mal satacağız diyorlar. Niye senden alacak? Çünkü ben ucuz olacağım! İddia, hedef bu! Nasıl ucuz olacaksın. Demirin parası belli, altının parası belli, her şeyin parası belli, petrolün fiyatı belli, doğalgazın fiyatı belli... Hiçbir değişkenlik yok! Nerede değişkenlik var? İşçilikte var. O zaman ben ucuz olacaksam nasıl ucuz olacağım? İşçimle ucuz olacağım. Yani adam sana 'seni 3 kuruşa çalıştıracağım' diyor. Bazıları da ekonomik kurtuluş savaşı adı altında buna yeni bir model diyor. Buna model demek tam bir cehalettir. Buna model diyerek sizi ikna etmeye çalışıyor. Özellikle son bir yıldır yaşanan ekonomiyi övmek ve sahiplenmek benim gözümde bu vatana ihanettir, bu millete ihanettir.” değerlendirmesini yaptı.



“Cumhurbaşkanı hiç konuşmadan 10 puan düşürseydi dolar 10 lira 20 kuruşu geçmezdi ama…”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusunda yaptığı açıklamalar da BTP liderinin gündemindeydi.

Son dönemde faizin yüzde 19'dan yüzde 15'e düşürüldüğünü belirten Hüseyin Baş şunları söyledi; “Yaptığı gürültü sanırsın eksi 15'e düşürecekler. Öyle bir başladılar ki... Faiz haram, ekonomiyi mahvetti, enflasyonun sebebi vs. Dedim ki herhalde eksilere kadar gideceğiz. Düşürdün düşürdün yüzde 15. Sen bir sabah kalkıp yüzde 19 olan faiz için 'bu sabahtan itibaren yüzde 9' deseydin dolar 10 lira 20 kuruşu geçmezdi. Sen öyle bir psikoloji oluşturdun ki, yatırımcıyı vatandaşı öyle bir ürküttün ki doları 14 liraya çıkardın. Bakın bu, bilinçsizlikten, bilgisizlikten yapılan bir şey değil. Bu sizi fakirleştirmek için bilinçli olarak yapılan bir şeydir.”



“İktidar partisine körü körüne bağlanmış kardeşlerimize söylüyorum”



Konuşmasında Aksaray’daki Mercedes fabrikasında çalışan işçilerin aldığı ücretle Almanya’daki Mercedes fabrikasında çalışan işçilerin ücretini de kıyaslayan Hüseyin Baş, Alman TL hesabıyla 60-70 bin lira para alıyor aynı iş karşılığı, ama benim Türk vatandaşım 5 bin lira alıyor. Böyle saçmalık olabilir mi? Aynı işi yapan iki insan niye ayrı bedeller alıyor? Niye, bizim paramız yok o yüzden! Ama sen Almanya'da 3 milyon Euro alan oyuncuyu 5 milyon Euro verip getiriyorsun. Oraya paran var! Niye? İşte bu sizi kandırmak için. Ben bunları iktidar partisine körü körüne bağlanmış kardeşlerimize söylüyorum. Artık uyanma, kendimize gelme vakti. Emeğimiz çalındı, geleceğimiz çalındı, hayallerimiz çalındı hiçbir şey düşünemez olduk. Bu ülkede gençler hayal kuramaz bir hale geldi. Bugün siyaset milleti açlığa mahkûm ediyor, muhalefetin de tek görüşü; 'İsraf yapmayacağız, düşük faizli borç alacağız' Bu milletin çalışmakla bir sorunu yok, Alman'dan daha fazla çalışıyor. Vatanına bağlılık mı? Dünyada şuanda milliyetçiliğin en yüksek seviyede yaşandığı ülke Türkiye. Her şey bu ülkede ama iş senin emeğinin karşılığına geldiği zaman sen para etmezsin. İşte buna hiçbirimizin müsaade etmesi mümkün değildir.”



“Satacaksan saraydan ve Baykar’dan başla”



BTP lideri Hüseyin Baş, son günlerde ASELSAN’ın BAE’ye satılacağına dair çıkan haberleri de değerlendirdiği konuşmasında çok dikkat çekici bir çıkış yaptı.

İktidara illa bir şey satacaksan önce sarayı sat çağrısı yapan BTP Lideri şunları söyledi; “Rivayet odur ki, BAE ile Dubai Emiri ile oturup ASELSAN pazarlığı yapılıyor. Bir iş adamı varlığını ancak batınca satar. Bir iş adamı varlığını satışa gayrimenkulünden başlar, şirketini satmaz. O yüzde illa bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat. Zaten bu Araplar da saraya bayılır. Düşünsenize ilanda 'Bin 100 odalı, dinozor manzaralı' yazıyor. Satıyorsan sat itirazımız yok. Gelir onu da alırız. Siz verin bana yetkiyi ben onu da bırakmam onlara. Ama sen bugün illa bir şey satacaksan o sarayı satacaksın evvela. Yetmedi, para çıkışmadı bir şey daha satacaksın, önce ASELSAN değil önce Baykar'ı satacaksın. Daha işlevli değil mi, daha meşhur değil mi? Önce Baykar'ı sat, bırak ASELSAN'ı. Yıllardan beri bütün birikimlerimizi yabancıya peşkeş çektiler. Bu ülkenin varlıklarını elin adamına peşkeş çekmeye bir Türk evladı müsaade edemez. Böyle bir şey olamaz. Orası benim servetim, geleceğim... Bu sadece ASELSAN mı? Bu ülkenin hangi kurumu kuruluşu varsa benimdir. Hiç kimse bunu hiç kimseye peşkeş çekemez.”