Ankara'daki siyasi gerginlik yerele kadar indi. Bağcılar Belediye Meclisi Temmuz toplantısında Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi Meclis Üyeleri birbirlerine girdi. HDP'nin kapatma davasını meclise taşıyan partililere MHP'lilerden tepki geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

HDP'li Meclis Üyesi Medeni Andak gündem dışı konuşmasında HDP'nin kapatma davasını dile getirerek MHP'yi eleştirdi. Medeni Andak'ın, "İktidarın küçük ortağı MHP iktidara ve yargıya baskı ve tehdit ediyor" sözleri üzerine ortalık karıştı.

HDP'li Meclis Üyesi Medeni Andak'ın ağır sözleri üzerine MHP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Orkun Ayhan söz aldı. Kürsüye gelen MHP'li Orkun Ayhan, "Biz kimseyi tehdit etmedik. Kimseye de baskı kurmadık. Burada HDP'nin arkasında duran kimsenin olduğunu düşünmüyorum. MHP (biz) küçük olabiliriz. Ama, şükür ki vatan haini değiliz. Şükür ki terörist değiliz. Teröristi destekleyen bir parti kisvesi altında konuşmuyoruz" diyerek sert konuşmasına devam etti.

Orkun Ayhan, "Şuan meclisimiz, hükümetimiz bağımsız yargı HDP hakkında bir dava açmıştır. Bizde herkes gibi bu davanın sonucunu bekliyoruz. Şahsi fikrimiz HDP kapatılmalımıdır, evet kapatılmalıdır. Teröriste terörist diyemeyen hiç bir parti Türkiye Cumhuriyetinde var olamaz" dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)