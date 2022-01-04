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ALİ BABACAN’DAN TÜİK’E TEPKİ ‘TÜİK hayal aleminde’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Torbalı’da esnafı ziyaret etti. Bir kırtasiye dükkanına giren Babacan’a esnaf, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 16:01
ALİ BABACAN’DAN TÜİK’E TEPKİ ‘TÜİK hayal aleminde’
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‘TÜİK’in enflasyonu komik rakamlar, insanları yanıltıyorlar’

Esnafın “Fotokopi kağıdını bir ay önce 20-25 liraya satıyorduk, şu anda 60 liraya satıyoruz. Kârımız yok. Yüzde 100’den aşağı zam gelen hiçbir şey yok. Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz” sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar okuyan yazan nüfus için en temel ihtiyaç. TÜİK’in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor.”

Esnaf ise “İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olan da neyin ne olduğunu görüyor. Çanta satıyoruz, sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. Artık hiç satmasak daha kârlı duruma geldik” dedi.

 

‘İşi bilen bir ekip başa geldiğinde yürür gider’

Bir okul çantasının fiyatını soran Babacan’a esnaf “Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyorduk, şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. Artık etiketleri değiştirmekten etiket makinelerini bozduk. Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi. İnşallah yine aynı olur” diye karşılık verdi.

Babacan ise “Çabuk toparlar, çabuk düzelir. Onlar ne yaptığını bilmiyor. İşi bilen bir ekip başa geldiğinde yürür gider” dedi.

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