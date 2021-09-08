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Ali Babacan’dan İnsan Hakları Eylem Planı Hatırlatması

‘Sayın Erdoğan prompterdan ayrılınca tüm vaatleri unuttu’

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2021 Çarşamba 14:01
Ali Babacan’dan İnsan Hakları Eylem Planı Hatırlatması
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DEVA Partisi Genel Bakanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin 1. Olağan Etimesgut İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan’ın gündeminde İnsan Hakları Eylem Planı’nın takibi ve Orta Vadeli Program vardı.Babacan şunları söyledi:

‘Sayın Erdoğan’ı görürseniz İnsan Hakları Eylem Planı’nı hatırlatın’

“Sayın Erdoğan, bundan altı ay önce bir ‘İnsan Hakları Eylem Planı’açıklamıştı.Hatta, Avrupa Birliği’nden fon alabilmek için, hibe ödemesinin son günü açıklamışlardı.Eğer görürseniz lütfen sayın Erdoğan’a hatırlatın.‘Sizin açıkladığınız bir insan hakları eylem planı vardı, o ne oldu?’diye bir sorun.Geldiğimiz noktada, İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan 130 hedeften sadece 36 tanesi uygulanmış.Çünkü mevcut iktidarın insan hakları diye bir gündemi yok.Bugünkü iktidarın kendisi bir hak ve özgürlük sorunu haline geldi.”

Prompterdan ayrılınca hukukun temel ilkeleri kenara itiliyor’

“Sayın Erdoğan tüm vaat ettiklerini unuttu. Oysa o gün önündeki prompterdan hukukun temel ilkelerini tek tek okumuştu.Bir söz var ‘Allah Erdoğan’ı prompterından ayırmasın’diye.Prompterdan ayrılınca kural kalmıyor, temel hukuk ilkeleri bir kenara itiliyor.”

‘Verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz, hangi güvenden bahsediyorsunuz?’

“Sayın Erdoğan,daha bu sene partinizin kongresinde duvarlara kocaman harflerle güven ve istikrar yazdınız.Siz daha kendi açıkladığınız plana uymuyorsunuz. Kendi verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Taahhüt ettiğiniz hedefleri yerine getirmiyorsunuz. Siz temel insan haklarıyla ilgili eylem planı açıklayıp, tarih ve gün verip buna uymazsanız, hangi güvenden bahsediyorsunuz? Daha güven sınavından geçmemiş bir iktidarın istikrardan bahsetmesi mümkün değil.”

‘Alın, o büyüme sizin olsun’

“Sözüm sayın Erdoğan’a:Etrafınızdaki 3-5 kişi daha zengin olduysa,ülkede lüks araç satışı rekorlar kırıyorsaama aynı anda bu milletin tertemiz aileleri, pazarın son saatlerinde yere dökülmüş sebze meyveleri toplayarak karnını doyurmaya çalışıyorsa,alın o büyüme sizin olsun.  Zaten bu büyüme milletin büyümesi değil,hükûmetin ve etrafını saran üç beş zenginin büyümesi.”

‘290 milyar TL faiz ödeyeceğini söyleyenler, siz kimin adamısınız?’

“Türkiye’nin devlet bütçesindeki faiz ödemesi 2003-2015 arasında 50 milyar lira mertebesindeydi.Bu yıl180 milyar. Gelecek sene 240 milyar. Ondan sonraki sene 290 milyar. Yıllarca ortalama 50 milyar lira mertebesinde seyreden faiz ödemesi varken o dönemin tertemiz bürokratlarına ‘faiz lobisinin adamı’ diyenler; bu sene 180 milyar, gelecek sene 240, sonraki sene 290 milyar faiz ödeyeceğini ilan ediyor. Peki, yüzde 6 faiz varken, bütçede 50 milyar lira faiz ödeneği varken ‘180, 240, 290 milyar faiz ödeyeceğim’ diyenlere soruyorum. Siz kimin adamısınız? Yıllık 50 milyar lira faiz ödeyenler faiz lobisinin adamı oluyor da 180 milyar, 240 milyar, 290 milyar faiz ödeyenler kimin adamı oluyor?”

‘Orta Vadeli Program’da yaptıkları tam bir itiraf’

“Orta Vadeli Program’da 2023 hedefi; kişi başına düşen mili gelir10 bin 700 dolar. Biz2008 yılında, biz 11.000 doları gördük. O rakamları 12 bin 600 dolara çıkarınca ‘2023 hedefimiz artık 25 bin dolardır’ dedik. Bu hükûmet Türkiye’yi tam 15 yıl geriye götürdü. Orta Vadeli Program’da açıklayarak yaptıkları da tam bir‘itiraf’. Memleketi ne hale getirdiklerini rakamlarla ortaya koydular. İlk seçimden sonra artık Türkiye’nin daha geri gitmesine izin vermeyeceğiz.”

‘1 milyon insanın işsiz kalmasına neden olanlar istihdamın 3,5 milyon artacağını söylüyor’

“Orta vadeli ekonomik programı açıkladılar.Önümüzde üç yıllık dönemde büyümeyi yüzde 5,5’e yükselteceklermiş.Kim diyor bunu?Türkiye'nin büyüme hızını bizden sonra yarı yarıya indirenler diyor.Bu işler kağıtlara yazmakla düzelmez. Gördük işte mart ayında insan hakları eylem planını yazdılar, olmuyor.Önümüzdeki üç yıllık dönemde istihdamı 3,5 milyon kişi artıracaklarını söylüyorlar.Kim diyor bunu?Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber 1 milyon insanın işsiz kalmasına neden olanlar diyor.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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