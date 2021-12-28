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Ali Babacan’dan Gübre Fiyatları Tepkisi : ‘Bunun sonucu ithalat’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresi için gittiği Osmaniye’de vatandaşlarla bir araya geldi. Bir çiftçi, kendisiyle yürüyerek sohbet eden Babacan’a gübre fiyatlarından yakındı. Babacan, çiftçinin “Gübre 16 bin lira olmuş. Vatandaş atamayacak” sözleri üzerine şunları söyledi:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2021 Salı 14:04
Ali Babacan’dan Gübre Fiyatları Tepkisi : ‘Bunun sonucu ithalat’
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“Çoğu ya atamıyor ya da 10 kilo gerekiyorsa ancak 1 kilo atıyor. Ne olacak? Üretim düşecek. Üretim düşünce de ithalat... Sonucu o.”

‘Çiftçi ‘arabamı ya da evimi satacağım’ diyor’

Çiftçinin “Olmaz bu kadar. 1 ton taban gübresi 6-7 bin lira. Üre gübresi aldı başını gitti” isyanı üzerine önceki gün bir başka çiftçiyle arasında geçen konuşmayı aktaran Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kilis’te anlattılar. ‘Altı ay vadeli tam 18 bin lira para verdim fakat ürünü satınca borcumu ödeyemeyeceğim. Arabamı ya da oturduğum evi muhtemelen satacağım’ diyor. Durum bu.”

Babacan, çiftçinin “Öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Kendileri yukarıda rahat ediyor, vatandaş burada sürüm sürüm sürünüyor” sözlerini “Memnun olan çok az, memnuniyetsiz olan çok fazla. Ama ne yapalım, demokraside memnun olanlar gider oyunu verir” diye yanıtladı.

‘Vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti memnun değil’

Babacan ayrıca “Vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti hayatından memnun değil. Bütün bu sorunların temelinde de kötü yönetim olduğunu düşünüyorlar. Ülkenin daha iyi yönetilmeye layık olduğunu düşünüyorlar. Biz de bunu gördük ve DEVA Partisi’ni kurduk. Pırıl pırıl, yepyeni bir ekip topladık.” ifadelerini kullandı.

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