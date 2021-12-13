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Ali Babacan: ‘Ülkenin, vatandaşın durumunu anlamayınca yanlış karar alıyorlar’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde vatandaşla buluştu. Çiftçi olan bir vatandaş yem ve gübre fiyatlarındaki artıştan dert yanarken Babacan da fiyat istikrarsızlığına dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Aralık 2021 Pazartesi 09:42
Ali Babacan: ‘Ülkenin, vatandaşın durumunu anlamayınca yanlış karar alıyorlar’
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Gübre kullanımının azaldığını ve gelecek sene üretimin çok düşeceğini söyleyen Babacan’a çiftçi, “Gübrenin kuraklığını yaşayacağız” dedi. “Tohum fiyatları çok arttı. Dünyada da fiyatlarda bir hareketlilik var ama bizde katmerli etkiliyor. Bizde bir de döviz kuru artışı var. Asıl sebebi o.” diyen Babacan’a vatandaş, “Borsa gibi. Üç gün önce bir yem siparişi verdim. Üç gün önce 235’ti bugün 245 lira.” dedi.

 

‘Fiyatlar artık günlük, saatlik veriliyor’

Babacan da “Fiyat verirken artık günlük bazen saatlik veriyorlar. Bazı ürünlerde fiyat veriyor ama sadece iki saat için geçerli diyor. İki saat sonra sorarsan belki de değişmiş olur diyor. Bütün denge bozuldu. Ama biz işin buraya doğru gideceğini biliyorduk. Kadroyu tanıdığımız için. Bu iş, insan gücüyle, kadroyla oluyor. Çabuk düzelir. Önemli olan dürüst ve işin ehli kadroların iş başına gelmesi. Kilit o.” diye karşılık verdi. 

 

‘2002’de yaptık seçimden sonra yine yapmak gerekiyor’

Babacan “Yönetirken istişare ile yöneteceksin. Bin biliyorsan bir bilene soracaksın. Ülkenin, vatandaşın durumunu anlamayınca, çiftçinin durumunu tam tahlil edemeyince yanlış karar alıyorlar. Bir de tabii eski borçlar var. Önce eski borçların çözülmesi gerekiyor. Çiftçinin bir kısmı çok borçlu. 2002’de bütün o birikmiş eski borcu dondurmuştuk. Uzun vadeye yaydık. Seçimden sonra yine yapmak gerekiyor. Yeni kredi, finansman gerekiyor. Mutlaka destek gerekiyor.” diye ekledi.

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