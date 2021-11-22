Ali babacan: ‘son üç beş senelik sisli havayı silip atacağız’

‘Enseyi karartmaya gerek yok’

“Bu kötü yönetim yüzünden önümüzü göremiyoruz. Sisli bir havada araba kullanır gibi… Büyük bir belirsizliğin içinde ülke. Sisli havada nasıl herkes duruyor ve yavaşlıyorsa, yatırımcılar da yavaşlar. Şu son üç beş senelik sisli havayı silip atacağız ülkemizin üzerinden. Hep beraber özgür, zengin, iddialı ve itibarlı bir ülkenin yurttaşı olmanın huzurunu yaşayacağız. İnanın az kaldı. Enseyi karartmaya gerek yok.”

‘130 milyar dolar nerede diyoruz, hâlâ cevap veremiyor’

Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak’ın dolar kuru 5,47 TL iken kura ilişkin yaptığı bir konuşmayı ekrana yansıtan Babacan şunları söyledi:

“Dolar 5.47’ye düştü diye övünüyorsun da arka kapıdan Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini cayır cayır sattığını niye açıklamıyorsun? Bu dürüstlük mü? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyor mu? Çağırıp sormuyor mu? ‘Ya oğlum ne yapıyorsun sen?’ demiyor mu? ‘Merkez Bankası 13 yılda 8 milyar dolar satarken açık ve şeffaf bir şekilde yapmış da sen niye bu ülkenin rezervini gizli kapaklı satıyorsun oğlum?’ diye niye sormuyor? Haberi olmadan böyle bir şey yapılması mümkün mü? O gün bugündür soruyoruz, 130 milyar dolar nerede diyoruz, hâlâ çıkıp cevap veremiyor.”

‘Yerel seçimler uğruna milyarlarca dolar hiç edilmeye başlandı’

“31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, 2019’un başında, akıllarına Merkez Bankası rezervleri geliyor. Cayır cayır satılan 130 milyar dolar var ya… Onun yakılmaya başlandığı tarih 1 Ocak 2019. Seçimlerden üç ay önce arka kapıdan Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini satmaya başlıyorlar. Niye? Seçim öncesi oyun şu: ‘Biz ekonomiyi o kadar düzgün yönetiyoruz ki kur belli bir noktada duruyor’ havasını oluşturmak. Yerel seçimler uğruna, bu ülkenin alın teriyle birikmiş milyarlarca doları hiç edilmeye başlanıyor. Bir de utanmadan çıkıp meydanlarda milletle alay ediyorlardı.”

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren dolar kurunun seyrini ekrana yansıtan Babacan, “Sayın Erdoğan, yazdığı ekonomi kitabının kapağına bu grafiği koyabilir. Bu grafik hepsini özetliyor.” dedi.

‘Şu son üç buçuk yıllık dönemin kitabını yazın’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz” açıklamalarını da izleten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“O hangi kitap? Bizlerin ekonomiyi yönettiğimiz dönemden, ortak akıl ve istişarenin egemen olduğu dönemden bahsediyorsa, o kitabı yazanlar başkaları. Bizler kendisine rağmen yazdık. O günlerde dolar 1 lira, 2 liraydı. Artık eski dönemin başarıyla övünmeyi bırakın. Son beş altı yılı anlatın. Eğer bir şeylerin kitabını yazdım diyorsanız, şu son üç buçuk yıllık dönemin kitabını yazın. Ülkenin ekonomisi mahvoldu.”

‘İktidar tarafında ‘Önce hukuk’ diyen kalmadı’

“İktidar tarafında ‘Önce hukuk, önce adalet’ diyen hiç kimse kalmadı. ‘Kurallar önemli. Kurumların bağımsızlığı önemli’ diyen birisi yok. Biri de demiyor ki ‘Ülkenin iç güvenliğinden sorumlu bakanı sağı solu tehdit etmeyi bıraksın’. Biri de çıkıp demiyor ki ‘Küçük ortak cezaevinden çıkan mafya liderlerini makamında ağırlamaktan vazgeçsin’. Sen hukuku yok et, ülkenin, iktidarın rotasını 28 Şubatçı Perinçek gibi adamlar çizsin, mafya-çete liderleri siyaseti dizayn etsin, sonra da git, sağda solda düşman ara... Olur mu böyle bir şey?”

‘Avrupa’nın tarımdan en çok üretim yapabilecek ülkesiyiz’

“Bizim ülkemiz tarımdan Avrupa’nın en çok üretim yapabilecek ülkesi. Avrupa’nın en büyük toprakları bizde. Fakat üretemiyoruz. Çiftçimiz gübrede zorluk çekiyor. Çiftçiye destek olması gereken Tarım Kredi Kooperatifi de marketçiliğe soyunuyor. Bunun adı cehalet. Sorunu çözmek yerine sürekli şov.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)