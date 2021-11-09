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ALİ BABACAN: ‘Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ü ağırladı. İki genel başkan görüşmenin ardından basının karşısına birlikte çıktı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2021 Salı 16:38
ALİ BABACAN: ‘Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor’
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‘Yönetenlerin sorunlara çözüm üretme becerisi kalmadı’

“Ülkemiz zor günler geçiriyor. Her alanda sorunlarımız büyüyor. Ülkeyi yönetenlerin sorunlara çözüm üretme becerisi kalmamış durumda. Siyasette artık yeni çözümler gerekiyor. Bu çözümlerin de yeni siyaset ruhuyla ve kadrolarıyla yapılması gerekiyor. DEVA Partisi olarak işte bunun için yola çıktık.”

‘Yeni arayışlar Türkiye’nin en önemli ihtiyacı’

“İki yılda kurulan yeni siyasi partiler oldu. Yeni siyasi partilerin kurulması vatandaşlarımızdan gelen büyük talebin bir sonucu. Mevcut siyasi partilerle ilgili artık bir çıkış zor. Yeni arayışlar, yeni çıkışlar Türkiye’nin önemli ihtiyacı…”

‘Parlamenter sisteme geçişle ilgili Anayasa maddelerindeki değişiklikleri çalışıyoruz’

“Türkiye’nin mutlaka normal, sivil bir dönemde hazırlanmış yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu aynı zamanda kutuplaşmanın azaldığı, ülkenin normalleştiği bir dönem demek. Öncelikle Anayasa’nın şu sistemle ilgili maddelerini hızlıca değiştirerek, Türkiye’nin bir an önce parlamenter sisteme dönmesiyle ilgili adımı atmanın pragmatik bir yol olacağına karar verdik. Bunun için yoğun bir şekilde parlamenter sisteme geçişle ilgili Anayasa maddelerindeki değişiklikleri çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda, ülkenin kutuplaştırılmadığı, gerilmediği, insanların yüzünün güldüğü ve yarınlara güvenle bakabildiği dönemde, o birlik beraberlik ruhuyla yeni, sivil bir Anayasa çalışması gönülden arzumuz.”

TDP heyetinde parti sözcüsü Soner Gökçe, genel başkan yardımcıları Gülnur Kamaşak ve Aziz Murat Hatipağaoğlu ile Ankara İl Başkanı Deniz Kaya yer aldı. DEVA Partisi heyetinde ise genel başkan yardımcıları Sadullah Ergin, İbrahim Çanakcı ve Evrim Rızvanoğlu ile Ankara İl Başkanı Ali Güven bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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