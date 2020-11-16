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Ali Babacan Sakarya'da: 'Gözünüz Arkada Kalmasın, Biz Daha İyi Yönetiriz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Sakarya İl Kongresi’nde konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:42
Ali Babacan Sakarya'da: 'Gözünüz Arkada Kalmasın, Biz Daha İyi Yönetiriz'
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Ortadan kaybolmakla sorumluluktan kurtulamazsınız

İki senedir hazinenin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olur mu? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Ortadan kaybolmakla kurtulamazsınız. Bu milletin ödediği bedel, birilerinin ortadan kaybolmasıyla kalkmıyor. Bu millet size ülkenin tapusunu vermedi. Yaptığınız her işlemin, imzaladığınız her evrakın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Birilerini gözden kaçırarak topluma olan biteni unutturamazsınız.

Bizden kopya çekmişler ama eksik

Dün Sayın Erdoğan, partisinin genel başkanı şapkası başındayken, “hukuk devleti ilkesi”ni hatırlattı. Adeta bizim açıklamalarımızdan kopya çekmişler. Sanki hukuku çiğneyen kendileri değil! Kopyayı da eksik çekmişler. Bizim asıl nüshamızda hukuksuzluğu kimin yaptığı açıkça yazıyordu, o kısmını söylemiyorlar. Hukuk gerekiyor ama hukuku katleden kim?

Kimlerin vergi borcunu sildiniz?

Haydi, hukuka uymaya, şeffaflığa başlayın: İhale mevzuatını değiştirin. İhaleleri şeffaf yapın. 180-190 defa bir kanun değişir mi? Üstelik bir istisna maddesiyle büyük projeleri yapılıyor. Serbest yarışma yok. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Açıklayın şeffafça. Varlık Fonu‘nu neden kurdunuz, oraya hangi şirketleri kattınız? Neden denetimsiz bıraktınız? Niçin bu fonu 63 Milyar TL borca batırdınız?

Gözünüz arkada kalmasın, biz daha iyi yönetiriz

Daha dün Cumhurbaşkanı, kendi partisinin kaderi ile ülkenin kaderinin aynı olduğunu söyledi. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu ülke sizden de sizin partinizden de büyüktür. Bu milletin nice çalışkan, fedakar evlatları var. Bu milletin liyakat sahibi nice gençleri var. Dürüst ve işini bilen nice insanımız var. Sizden de partinizden de daha iyi yönetirler bu ülkeyi! Hiç merak etmeyin, gözünüz arkada kalmasın. Bu halk emaneti bize teslim etsin, ülkenin kaderinin bu olmadığını görün. “Biz batacaksak bu ülke de batsın” diyerek, bu milleti tehdit ederek bir yere varamazsınız.

Vatandaşlarımızın kazanılmış haklarına kimse göz dikemez

Kimseyi geçmişin karanlık günleriyle, karanlık güçleriyle korkutmaya çalışmasınlar. DEVA Partisi, ifade özgürlüğünün de inanç özgürlüğünün de teminatıdır. DEVA Partisi, hakların pazarlığını kimseyle yapmaz Vatandaşlarımızın kazanılmış hakkına kimse göz dikemez!

Biz geçmişin karanlık günlerini tarihin çöp sepetine attık. Geçmişin zulmünü geçmişe gömdük. Mazlumken zalim olmadık. Adaletten, haktan, hukuktan şaşmadık. Kimsenin kendisini öz vatanında garip, öz yurdunda parya hissetmesine de müsaade etmeyeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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