Ali Babacan İzmir'de Vatandaşla Buluştu ‘Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya?’  

‘Çocuklarımız Türkiye’de yaşamak istemiyor’

Sesimizi duyurun diyen bir vatandaş her ay zamlı fatura ödemekten isyan ederek; ‘1,5 yıldır kimse halkı görmüyor. Nedir bu çektiğimiz, faturalarımı her ay zamlı ödüyorum. 1,5 yıldır benim emeklilik param ödenmiyor. Kim ödeyecek bunu? Kime isyan edeceğiz? Kimin hakkı var bunları bize yaşatmaya? Çocuklarımız bile Türkiye’de yaşamak istemiyor gitmek istiyorlar. Gençlerin bile ümitleri kalmamış. Bu sorunlar ne zaman çözülecek? Ben 1,5 yıldır işsiz olduğum halde faturalarımı ödüyorsam devlet gelip benim faturalarımı ödeyecek. Nerede devlet?’’ dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

‘Desteklerin hepsini yandaşlara verdiler’

Bir kebap ustası şunları söyledi: ‘’Sözde maddi destek veriyorlar. Maddi destek istiyorum başvuru yapıyorum vermiyor. İşletme sahiplerine 500 TL destek veriyorlar. Kiramız 20.000 TL. 500 TL ile ne yapacağız? Destekleri hep yandaşlara verdiler. Medyaya çıkıp çalışanlara yardım ettik diyorlar. Ben SGK’lı çalışanım, hiç destek alamadım. 20 gün evde boş kaldım. Bundan 15 yıl önce çalışırdım, ev almaya çalışırdım. Çok şükür o zamanlar almışım, çünkü şimdi evim var ama yine de geçinemiyorum’’ dedi.

‘İlk seçimde sizi bekliyoruz’

Babacan’ın İzmir esnaf ziyareti sırasında halini sorduğu bir başka esnaf ise işlerinin kötü olduğunu belirterek; “İşlerimiz kötü. Devlet destek veriyor ama 1500 TL. Benim sadece evimin kirası 1500 TL. Faturalarımız ve yemeklerimiz ne olacak? Allah bizim yardımcımız olsun. Bu devrin artık değişmesi lazım. İlk seçimde sizi bekliyoruz’’ dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)