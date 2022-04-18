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ALİ BABACAN: ‘İttifak için daha çok şey konuşmamız lazım’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da sebze meyve hali esnafıyla sahur yaptı. Babacan, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ve Kabzımallar Esnaf Odası’nı esnafla sohbet etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 16:59
ALİ BABACAN: ‘İttifak için daha çok şey konuşmamız lazım’
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Babacan, Millet İttifakı’na ilişkin bir soru üzerine “Biz henüz ittifakta değiliz. Altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

‘Cumhurbaşkanı yemeğe davet ettiklerini dinlemiyor’

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet ettiği bir esnafa “Yemeğe davet edince gelenleri dinliyor mu ki? Kendisi konuşuyor, ‘Afiyet olsun’ deyip gönderiyor. Oturup derdiniz nedir, anlatın diye bir şey yok” dedi.

‘Telekom’un sadece işletme lisansı özelleştirildi, devlet para yokluğunda 6 buçuk milyar dolar aldı’

Babacan, bir esnafın “Özelleştirme politikası sizin ve Mehmet Şimşek’in dönemlerine denk geliyor” sözlerini şöyle yanıtladı:

“Özelleştirmeler Maliye Bakanlığı’na bağlı olmuştur. Telekom gibi özelleştirmeler rahmetli Kemal Unakıtan’ın döneminde. Mesela Telekom özelleşti. Ne oldu? Mülk devletin. Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özeleştirildi. Devlet o zaman para yokluğunda 6 buçuk milyar dolar nakit para aldı. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi. Çok büyük para. Mülk, tapu, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin. Özel sektör daha verimli işletiyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa, zorla bir 10 bin daha alıyor. Ondan sonra zarar ediyor. Zarar da milletten topladığın vergiyle ödeniyor. Özelleştirme için ‘Silmece kötüdür’ ya da ‘Silmece iyidir’ demek doğru değil. Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım.”

‘Özelleştirmede önemli olan kurumun tekel olup olmaması’

“Bir kurum tekel mi? Yoksa herkesin yaptığı işi mi yapıyor? Önemli olan bu. Örneğin kamu kuruluşu çay bardağını üretiyor. Devletin ne işi var çay bardağı üretmeyle? Herkes yapıyor zaten. Onu özelleştirmekte fayda var.”

Babacan ayrıca “Bizim ticaretten öğrendiğimiz şu: Üretim bol olacak. Maliyet düşük olacak. Rekabet olacak. Vatandaş iyi malı ucuza alacak” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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