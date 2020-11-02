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ALİ BABACAN: “Hesaplaşmaları arkada bırakıp, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Şanlıurfa İl Kongresi’nde konuştu. Sözlerine İzmir depreminde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:16
ALİ BABACAN: “Hesaplaşmaları arkada bırakıp, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi”
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Deprem, bu toprakların insanının birbirini çok sevdiğini yine gösterdi

Yaşadığımız bu acı deprem felaketi bize bir şeyi tekrar gösterdi. Haber gelir gelmez, ülkemizin dört bir yanından tüm toplum kesimlerinden herkes seferber oldu, afet bölgesine akın etti. Oteller, pansiyonlar kapılarını açtı, insanlar sokaklarda ellerinden ne gelirse yapmaya başladı. Çünkü bu toprakların insanı, kimliği ne olursa olsun; kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun; birbirini çok seviyor. Başkasının acısını kendi acısı sayıyor. Elini uzatmaktan çekinmiyor.

Türkiyenin yüzünü geçmişten yarına çevirebiliriz

Artık eski hesaplaşmaları, kavgaları arkada bırakıp, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Kavgalar, hesaplaşmalar hiçbir sorunumuza çare olmadı. Geçmiş, doğruları ve yanlışlarıyla, içinden geçtiğimiz ortak geçmişimizdir, geçmişi değiştiremeyiz. Hiçbirimiz geçmiş üzerinde uzlaşmak zorunda da değiliz. Ama geleceğin ipleri elimizde. Yarınları, hepimizin ortak yarını yapabiliriz. Türkiye’nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarına çevirebiliriz.

İstiklâl Marşı’mızın girişinde söylendiği gibi; Korkma Türkiye

Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun herkesi, özgürlük, hak, adalet, demokrasi, ehliyet, fırsat eşitliği, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya davet ediyoruz. Artık, konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan cesur, özgür ve zengin bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Marşı’nın girişinde söylendiği gibi; Korkma Türkiye!

Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu’da her yere su götürülür

Yıllardır GAP dedi bu ülke, hâlâ tamamlanamadı. Özellikle sulama ayağı hala eksik. Burada sulama kanallarına ihtiyaç varken, sürekli Kanal İstanbul’u duyuyoruz. Bir Kanal İstanbul parasına Güneydoğu Anadolu’da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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