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ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın karşısında kademli terketi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin Polatlı ilçe kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kullandığı “Yoksul toplum kesimleri salgın karşısında kaderlerine terk edildi” ifadelerini kürsüye yansıtan Babacan, Erdoğan’ı şu sözlerle eleştirdi:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 14:38
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın karşısında kademli terketi
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‘Vatandaşa hibe vermeyip, borcu faiziyle geri almak ayıptır’

“Sayın Erdoğan nihayet günün sonunda aynaya bakmış. Bizim ülkemizde de yoksul toplum kesimlerini salgın karşısında kaderlerine terk edildiğinin itirafında bulunmuş. Bu; Türkiye’nin salgın döneminde vatandaşına milli gelire oranla en az destek sağlayan ülkelerden birisi olduğunun itirafıdır. Salgın döneminde vatandaşı borçlandırmakla övünülmeyeceğinin itirafıdır. Vatandaşa hibe vermeyip, borcu faiziyle geri almanın ayıp bir şey olduğunun itirafıdır.”

‘Bütçeyi faiz ve rant transferine çevirdiler’

“Salgın dönemi boyunca ‘Çiftçiyi, esnafı, işçiyi borçlandırmayın. Gelirini kaybeden veya geliri ciddi anlamda düşen vatandaşlara doğrudan hibe desteği verin. Gündelik kazanıp geçinen vatandaşlarımıza destek olun’ dedik. Pandeminin ortasında Kanal İstanbul’u gündeme getirip, olmayan kanalın üzerinden geçecek köprünün ayağının temelini attılar. ‘Gitmeden önce büyük ihaleleri verelim, rantları dağıtalım’ mı diyorlar? Kimse endişe etmesin, bütün bunların hepsi idari ve yargı denetimine tabi tutulur. Bütün bir ülke, kötü yönetimin yakıcı bedelini ödüyor. Bütçeyi faiz ve rant transferine çevirdiler.”

‘Vatandaş geçinmek için borçlanıyor’

Takibe düşen bireysel kredilerdeki artışın grafiğini de kürsüden gösteren Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık borç, borçla da dönmüyor. Son üç ayda yeni takibe düşen kredilerin rakamı 2 milyar 246 milyona çıkmış durumda. Takibe düşen bireysel krediler, geçen senenin nisan, mayıs, haziran ayı ile bu yılın nisan, mayıs haziran ayını karşılaştırdığımızda 18 kat artmış. Geçen seneye göre altı kat daha fazla vatandaşımız kredisini ödeyememiş ve takibe alınmış. Kredi pompalamasının yansıması bu. Ekonomideki çarpık zihniyetin sonucu bu. Vatandaşlarımız geçinmek için borçlanıyor. Normalde ev alırsınız, araba alırsınız borçlanırsınız ve borcunuzun karşısında bir varlık olur. Sürekli tüketmek, harcamak için borçlanıyorsa vatandaşımız bu yolun sonu yok.”

‘Enflasyonun üstesinden gelmek boynumuzun borcudur’

“DEVA Partisi’nin de bu millete bir borcu var: Yoksulluğun, işsizliğin ve enflasyonun üstesinden gelmek de bizim boynumuzun borcudur. Türkiye’de aç ve açıkta kimseyi bırakmamak için gece gündüz çalışmak bizim boynumuzun borcudur. Haysiyetli bir yaşam, insan onuruna yaraşır bir hayatı bu topraklardaki insanlar hak eder.”

‘Maliyet artışının da fahiş fiyatların da sebebi hükûmetin başındaki kişidir’

“Yanlış kararlar al; aklın bilimin dışında işler yap; akraba bakanla beraber Merkez Bankası rezervlerini eksi 52 milyar dolara düşür; dövizin kontrolünü elinden kaçır… Ondan sonra ‘Fiyatlarla, etiketlerle mücadele edeceğiz’ deyip esnaf ile vatandaşı karşı karşıya getir. Bu dürüst bir yaklaşım değil. Aldatan olmayacaksın. Maliyet artışlarının da fahiş fiyatların da sebebi yüksek kurdur. Kurun kontrolünü elinden kaçıran hükûmettir. Bu hükûmetin başındaki kişidir.” 

‘DEVA ekonomisi yatırımları Türkiye’ye çeken mıknatıs işlevi görür’

“DEVA ekonomisi, yatırımları Türkiye’ye çeken bir mıknatıs işlevi görür. Büyüme hızını ve istihdamı artıracağız. Hiç kimse yardım bağımlı hale gelmesin diye koruyup kollayacağız.”

‘İktidar panik halinde eski çekmeceleri açıyor’

“İstedikleri kadar ben ve arkadaşlarımın yönetimde olduğu dönemin başarılarıyla övünmeye çalışsınlar. Artık yolun sonuna geldiler. Onlar da çok iyi biliyorlar, onun için panik yapıyorlar. Mevcut iktidar panik halinde çekmeceleri açıp, eski başarılarla övünüyorlar. Bizim başarılarımızla göz boyamaya kalkıyor. O başarılar; dürüst, çalışkan, işin ehli, tertemiz kadroların başarısıydı. DEVA Partisi şimdi yepyeni bir hikâye yazıyor. Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz.”

‘On beş yerden huzur hakkı alanların huzurunu kaçıracağız’

“Kamu kaynaklarını kendilerine bağlayan, on yerden, on beş yerden huzur hakkı alanlara kötü bir haberimiz olacak. Onların huzurunu kaçıracağız. Çünkü 84 milyonun hepsi için çalışacağız. Topyekûn bir zenginleşme görmek istiyoruz.” 

KAYNAK .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.09.2021 14:46
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