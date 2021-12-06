Ali babacan: ‘engelliler politikamızı vatandaşlarımıza yakışır destek ve eğitim programlarıyla yürüteceğiz’

Babacan’ın açıklamaları şöyle:

‘Özel eğitim programları sağlanmalı’

“Ülkemiz çok geniş ve büyük bir insan kaynağına sahip. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip ülkeyiz. Aynı zamanda Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Bu kadar büyük nüfusumuz da kuşkusuz engelli vatandaşımız da çok. Vatandaşlarımızın küçük yaşlardan itibaren özel eğitimle beraber yetişmeleri, zayıf oldukları alandaki eksiklerinin kapanması için özel eğitim programlarının uygulanması, güçlü oldukları alanlarda kendilerini daha iyi yetiştirmelerinin sağlanması ve kendi iyi olduğu alanla ailesine, ülkemize faydalı bir şekilde yetişmesi, eğitim sisteminin belki de en önemli amaçlarından.”

‘Devletin şu anda sağladığı imkânlar yetersiz’

“Şu anda engelli vatandaşlarımızla ilgili devletin asgari düzeyde de olsa bazı imkânları var ama biz bu imkânları yetersiz görüyoruz. Artan enflasyon, artan hayat pahalılığı karşısında devletin verdiği destekler son derece yetersiz. Desteklerin mutlaka çeşitlendirmesi, yükseltilmesi, baştan aşağı tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Hem ailelerle hem de eğitim kurumlarıyla konuşarak eğitim sisteminin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğinin detaylı bir şekilde ele alınması gerekiyor.”

‘Engelli vatandaşlarımızı da içeren sosyal politikalar eylem planımızı açıkladık’

“Yapılacak iş çok ama biz vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızı da içeren tüm sosyal politikalarla ilgili eylem planımızı açıkladık. Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde genel anlamda sosyal politikalar ama özelde de engelli vatandaşlarımızla ilgili yapacaklarımızın çok detaylı bir eylem planını ortaya koyduk. Ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz. Hangi konu olursa olsun bir; liyakatli, işi bilen ve düzgün insanları işin başına koyacaksınız. Üst düzey siyasi ve bürokratik kadroların dürüst ve ehil insanlardan oluşması gerekiyor. İki; kararları istişare ile alacaksınız. Vatandaşlarımızın aileleriyle ve eğitimiyle ilgili olan arkadaşlarımızla konuşacaksınız ve ondan sonra kararları oluşturacaksınız.”

‘Kriz derinleştikçe vatandaşlarımıza olan destekler de azalıyor’

“En önemlisi de ülkenin ekonomik gücü. Ülkenin kaynağı bol olacak. Devletin ekonomik gücü olacak ki bu projeler uygulansın. Şu anda maalesef ülkemiz büyük bir ekonomik krizin içerisinde ve kriz gittikçe derinleşiyor. Kriz derinleştikçe ülkenin, devletin imkânları azaldıkça engelli vatandaşlarımıza destek olabilecek imkânlar da sınırlı kalıyor ve sorun gittikçe büyüyor. Bugün en basitinden temel ihtiyaçlar, bebek bezi, gıda gibi ya da engelli vatandaşlarımızın kullanmak zorunda olduğu alet edevat, özel eğitim malzemeleri… Hepsinin fiyatı dövize bağlı. Rekabetçi kur derken dövizin artık gitmesine seyirci kalırken bütün bu maliyetlerin altında kalan vatandaşlarımız ve ailelerimizin de durumlarını mutlaka dikkate almalıyız.”

‘Güçlü devlet ve güçlü ekonomi ile sorunlara daha kolay çözüm bulunabilir’

“Güçlü devlet ve güçlü bir ekonomi ile vatandaşlarımızın sorunlarına daha kolay çözüm bulunabilir. Biz ilk seçimden sonra hükûmet olarak engelli vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız. Sorunların çözümü için yoğun bir şekilde çalışacağız ama ekonomik gücü yüksek, imkanları geniş bir devlet olarak da ülkemize, vatandaşımıza yakışır destek ve eğitim programlarıyla engelliler politikamızı yürüteceğiz. Bugünün engelli vatandaşlarımızın sorunlarının hatırlanması ve çözümü için yeni bir gayrete vesile olmasını diliyorum.”