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ALİ BABACAN: ‘Emekliyi, sabit ve dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’nın Ceyhan ilçesinde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Sahuru ise Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde esnafla yaptı. Partisinin seçimlerden sonraki ilk 90 ve 360 günde yapacaklarını belirlediği eylem planlarına değinen Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:44
ALİ BABACAN: ‘Emekliyi, sabit ve dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz’
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‘Asgari gelir desteğiyle yeterli geliri olmayan hanelere destek olacağız’

“Ekonomi, finans ve istihdam eylem planımızı açıkladık. 119 madde. Ülkeyi zenginleştireceğiz, dedik. Enflasyonu iki yılda tek haneye indireceğiz, dedik. Nasıl düşüreceğimizi yazdık. Ekonomiye yeniden çekidüzen vereceğiz. İhtiyacı olan kimseyi ortada bırakmayacağız. Asgari gelir desteğini hayata geçireceğiz. Geçinmek için yeterli geliri olmayan hanelere destek olacağız. Herkesin satın alım gücünü yükselteceğiz. Devlet güçlü ve geniş imkânlara sahipse, bundan en çok yararlanacak olanlar en dar gelirli vatandaşlarımız olacak.”

‘Ay sonunda herkesin cebinde bir şeyler kalacak’

“Hayat pahalılığına son vereceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Emeklilerimizi, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz. Her ay sonunda herkesin cebine bir şeyler kalacak. Emekli ‘Yetiştiremiyoruz, maaş on günde bitiyor’ diyor.”

‘Ne söz verdiysek yapacağız’

“Seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin ilk 90 ve 360 gününde neler yapacağını tek tek açıklıyoruz. Hepsinin bütçesini hazırlıyoruz. Her adımımız gerçekçi. Hepsini takvime bağlıyoruz. Ortaya vaat atıp kaybolmuyoruz. İnşallah ne söz verdiysek yapacağız. Türkiye’de bugüne kadar hiçbir siyasi parti, hatta devlet bu kadar detaylı bir gelecek hazırlığı yapmadı. Biz yapıyoruz.”

‘Herkese DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız’

“Eylem planlarımızı herkese anlatacağız. Bunlar boş laf değil. Arkası dolu hazırlık. Çocuğunun karnını doyurmak isteyen anneye, yuvasına sıcak çorba sokmak için sabah akşam çalışan işçilerimize DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. Ekmek almak için gittiğimiz bakkala, fırına DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. Belediye otobüsünde yanımızda oturanlardan müsaade isteyip, DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. Lokantada garsona, üniversite kantininde gençlere DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız. Herkese, dar gelirliye, sabit gelirliye DEVA Partisi’nin eylem planlarını anlatacağız.”

‘Büyük bir tarım hamlesi yapacağız’

“Böylesine büyük ve muhteşem tarım alanlarının olduğu bir ülkede yokluk çekmeyi benim aklım almıyor. Avrupa’nın en büyük tarım arazisine sahip olan bu ülkenin bu hayat pahalılığını hak etmediğini düşünüyoruz. Onun için iktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı söylüyoruz.”

‘Gübre maliyetinin yarısını karşılayacağız’

“Çiftçiyle konuşuyorum. ‘Sulu gübre kullanır hale geldik. Kendimizi kandırıyoruz. Toprağı kandırıyoruz’ diyor. Biz açıkladık. Gübre maliyetinin yarısını karşılayacağız. Gübre 400 liraysa 200 lirasını, 5.000 liraysa 2.500 lirasını ödeyeceğiz. İlk beş yılda tüm Türkiye’de sulama yatırımlarını tamamlayacağız. Çiftçiye destekleri ekim dikim yılı açıklayacağız ve hasat zamanında ödeyeceğiz. Çiftçinin kredi borçlarını 2 yıl ödemesiz olmak üzere faizsiz erteleyeceğiz. Tarımsal kredilerin geri ödeme zamanını ve taksitlerini hasat dönemine denk getireceğiz. Çiftçi, borcunu eline para geçince ödeyecek.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.04.2022 10:47
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