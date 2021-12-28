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ALİ BABACAN: ‘Çözümün ilk adımını özgürlüklerle başlatmak gerekiyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ı ağırladı. Bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Babacan şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2021 Salı 12:06
ALİ BABACAN: ‘Çözümün ilk adımını özgürlüklerle başlatmak gerekiyor’
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‘Kötü yönetim sadece sistem meselesi değil’

“Ülkemiz çoklu kriz ortamından geçiyor. Hemen her alanda derin krizler yaşıyoruz. Son birkaç yıldır ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik halkımızın gündeminde en ön sıralarda olsa da ülkemiz çok derin bir hukuk, adalet ve demokrasi krizinden geçiyor. Dış politikadan eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Bu krizlerin kök sebeplerini incelediğimizde kötü yönetimi görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi değil. Mutlaka ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor ama aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyetin değişmesi ve topyekûn iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün.”

‘İlk adım baskıların kalkması’

“Son derece zor şartlardan geçiyoruz. Sıkıntılar büyük ama biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak çözümleri de bir o kadar kolay görüyoruz. İlk adımı mutlaka özgürlüklerle başlatmak gerekiyor. Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sivil toplum ve meslek örgütleri üzerindeki baskıların kalkmasının sorunların çözümünde ilk adım olması gerektiğini düşünüyoruz. Kurumsal yapılarımız örselenmiş durumda. Hukuk tanımayan, kuralları tanımayan bir yönetim zihniyeti var. Ülkemizin kurumları önceleyen, kural bazlı, hukuka bağlılığı esas alan bir yönetimle idare edilmesi gerekiyor.”

‘Diyalog ve istişare sürecimiz pek çok konuda devam edecek’

“Siyasi partilerle yakın bir diyalog ve istişare içindeyiz. Özellikle parlamenter sistem isteyen siyasi partilerle daha yakın bir istişare içindeyiz. Bu çerçevede HDP eş başkanları Sayın Buldan, Sayın Sancar ve çalışma arkadaşlarıyla beraber hem mevcut ekonomik krizle ilgili konuları değerlendirdik hem üzerinde çalıştığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemin gelmiş olduğu aşamayla ilgili bilgilendirdik. Bu konularda kendilerinin değerli görüşlerinden çok istifade ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diyalog ve istişare sürecimizin pek çok konuda devam edeceğini de özellikle belirtmek istiyorum.”

Görüşmede Babacan’a DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin ile genel başkan yardımcıları Mehmet Emin Ekmen ve Evrim Rızvanoğlu eşlik etti. HDP heyetinde ise genel başkan yardımcıları Tuncer Bakırhan ve Meral Danış Beştaş yer aldı.

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