''AKP'' Ülkeyi Yolgeçen Hanına Çevirdi

İstanbul Times / Hüseyin Çetiner

1) AKP’nin Türkiye’yi yolgeçen hanına çevirmesi ve 250 bin dolara ev alana vatandaşlık vermesi ile Türkiye’nin toplumsal yapısı sarsılmaya başladı.

Şimdi sizinle ibret verici rakamlar paylaşacağım. Barınma krizinin de nasıl oluştuğunu göreceğiz.

2) Ocak-Mart'ta yabancılara konut satışı %45.1 artışla 14.344 adet oldu.

Yabancılar 9 yılda Türkiye’de 293 bin konut satın aldı.

Antalya’da yaklaşık her 4 konuttan 1’i, İstanbul’da her 10 konuttan 1’i yabancılara satıldı.

3) Resmi rakamlara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3.761.267

Geçici barınma merkezleri dışında bulunan Suriyeli sayısı 3.710.531

Barınma merkezlerinde 50.736 Suriyeli var.

Yani Suriyeliler kontrolsüz biçimde ülkeye yayılmış. Ama bitmedi...

4) Geçici koruma statüsü sadece Suriyelilere verildiği için Afgan ve Pakistanlılar gibi mültecilerin sayısı bilinmiyor. Bunlara “düzensiz göçmen” deniyor ve “yakalanırlarsa” istatistiklere giriyor.

İstatistiklere girmeyen milyonlarca mülteci söz konusu!

5) Bu yılın ilk 3 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 52 bini aştı. 2021’in tamamında bu rakam 163 bindi.

Oysaki Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustos 2021’de “Türkiye'de şu anda emniyete göre kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

6) Devletin verilerinin tutarsızlığı bir tarafa, Türkiye uluslararası camia tarafından bir mülteci üssüne çevrilmiş durumda. Türkiye’den 2014-2022 arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı sadece 18.599!

7) Diplomaside Türkiye’ye her türlü hezimeti yaşatan AKP, mülteci meselesinde de sınıfta kaldı. Milyonlarca mülteci Türkiye’de kalırken, sadece 18 binini Batılı ülkeler yanına aldı. Karşılığında da para vererek Türkiye’nin mülteci politikasını yönetti.

8) Şimdi de gelelim ikamet izni verilen yabancılara...

İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı sayısı 1.404.801

Bunun yarısı İstanbul’da. Toplam 760 bin 747 yabancıya ikamet izni verildi.

9) Tüm Türkiye’de resmi ikamet izni verilen Suriyeli sayısı 108 bin 908.

Ancak İstanbul’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 540 bin 618!

Başka şehirlere kayıtlı mülteciler de ayrıca İstanbul’a geliyor.

Bunlar, plansız mülteci politikasının sonuçları.

10) Burada sakın yabancı ve mülteci düşmanlığı yaptığımız anlaşılmasın. Savaş nedeniyle kendi topraklarını terk etmek zorunda kalanlara ev sahipliği yapmak insanlık görevidir. Kontrolsüz, denetimsiz ve plansız politikalara karşıyız.

11) Türkiye hem mültecilere hem de cebine döviz koyup gelenlere sorgusuz sualsiz ev sahipliği yapıyor. Turist gibi gelip aylarca burada yaşıyorlar. 3, 6 ve 12 aylık ev kiralıyorlar. Kayıtlarda ise yoklar!

12) Enflasyon ve inşaat maliyeti ile artan konut fiyatları bir de bu yüzden katlanıyor. Türk lirası öyle ucuz oldu ki, İstanbul’da ayrı Antalya’da ayrı ev kiralayan yabancılar dahi var.

13) Türk lirası değer kaybettiği sürece Türkiye’ye yerleşmeye gelen yabancı sayısı katlanarak artacak. Vatandaşın geliri düştükçe ve reform niteliğinde bir konut politikası geliştirilmedikçe barınma krizi daha da büyüyecek.

14) Önümüz yaz sezonu. Göreceksiniz konut krizi daha da derinleşecek. Düğünler olacak, gençlerimiz evlenecek; ama bütçelerine uygun ev bulamayacaklar. Bazı gençlerimiz ev bulamadığı için evlilikten vazgeçecek.

15) AKP, kendi vatandaşını öz yurdunda garip yaparken, parası olan yabancıları el üstünde tutuyor, mültecileri de siyasi çıkar amacıyla kullanıyor.

Söz veriyoruz, tüm bu sorunları çok kısa süre içinde çözeceğiz.